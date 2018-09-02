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Lefkoşa’da Festival Coşkusu Devam Ediyor

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi’ne teşekkür etti. Nebih ayrıca festivale her sene büyük bir ilgi olduğuna dikkat çekerek ilerleyen yıllarda bu ilginin artarak edevam edeceğine inanç belirtti.
Lefkoşa’da Festival Coşkusu Devam Ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi, Uluslararası Festivaller Birliği, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, ASDER, FOGEM, FOLK-DER, Gençlik Merkezi, GÖÇ-TAŞ, HAS-DER ve TUFAD’ın bir araya gelerek organize ettikleri 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, halk dansları ekiplerinin tarihi Büyük Han’da yaptıkları gösterilerle devam etti.

Ekiplerin Büyük Han’da geçekleştirdikleri gösterilerin ardından LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuk ekipleri LTB binasında kabul etti. Festival için ülkemizde bulunan konuk ekipler kabulde memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Harmancı’ya ülkelerinden getirdikleri hediyeleri de takdim ettiler.


Ekipler için Paylaşım Mutfağı Personelinden Özverili Çalışma
Kabulün ardından tüm ekiplere LTB binasında bulunan kafeteryada LTB Paylaşım Mutfağı personeli tarafından özveriyle hazırlanan geleneksel yemekler ikram edildi.

 

Başkan Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı kabulde yaptığı konuşmada 12.’si düzenlenen Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin çok başarılı geçtiğini söyleyerek açılışından itibaren tüm Lefkoşalıların keyif aldığı bu festivalin önemli bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Harmancı farklı kültürlerden insanların birbirini tanımasına da vesile olan bu tür etkinliklerde unutulmayacak dostlukların da kurulduğunu ifade ederek kurulan her dostluğun bir barış kalesi haline geldiğinin altını çizdi.

 

Nebih

Kabulde Festival Komitesi adına konuşan Ali Nebih ise 7 dernekle beraber zorluklar içinde gerçekleştirdikleri festivalin, sivil toplum, devlet ve yerel yönetim işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Nebih derneklerin destek olmadan bu tür etkinlikleri gerçeleştirmesinin zor olduğuna dikkat çekerek festivalin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi’ne  teşekkür etti. Nebih ayrıca festivale her sene büyük bir ilgi olduğuna dikkat çekerek ilerleyen yıllarda bu ilginin artarak edevam edeceğine inanç belirtti.

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