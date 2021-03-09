Lefkoşa'da LOVE ERDOĞAN afişleri asıldı!

Amerika’nın önemli meydanları arasında yer alan Times Meydanı’ndaki reklam panolarına ‘Stop Erdoğan’ yazılmasına tepki sonrasında Türkiye'de de bir çok şehirde benzer pankartlar asılmıştı.
Lefkoşa’nın birçok sokağına “Love Erdoğan” afişleri asıldı.
Benzer afişler Türkiye’de de kullanılıyor
Amerika’nın önemli meydanları arasında yer alan Times Meydanı’ndaki reklam panolarına ‘Stop Erdoğan’ yazılmasına tepki gösteren AKP’liler, Türkiye’de ‘Love Erdoğan’ kampanyası başlatmıştı. AKP’li belediyelerin de destek verdiği kampanyada TCDD’ye bağlı Marmaray’daki reklam panoları da kullanılmıştı.
Afişlerin Lefkoşa sokaklarına kimin tarafından asıldığı ise bilinmiyor.
Gazeteci Sefa Karahasan da " Kuzey Kıbrıs’ta sokaklarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Sevgisi" diye afişleri paylaştı.
Kuzey Kıbrıs’ta sokaklarda Cumhurbaşkanı @RTErdogan’a “We love Erdoğan...” sevgisi... pic.twitter.com/EOUvHItBNk—
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