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Lefkoşa'daki okullarda ağız ve diş taramaları bugün başlıyor

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Sağlık Bakanlığı, geçen yıl başlatılan ağız diş sağlığı tarama ve eğitimlerinin bu yıl da bugünden itibaren Lefkoşa bölgesindeki ilkokullarda başlayacağını açıkladı.
Lefkoşa'daki okullarda ağız ve diş taramaları bugün başlıyor

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak geçen yıl başlatılan ağız diş sağlığı tarama ve eğitimlerinin bu yıl da bugünden itibaren Lefkoşa bölgesindeki ilkokullarda başlayacağını duyurdu.

Dinçyürek, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin mobil hizmet aracı ile okullara diş hekimlerimizle 2. sınıf öğrencilerinin muayenelerinin yapılacağını kaydetti.

Muayenelerin yanı sıra çocuklara diş fırçalama eğitimi ve diş sağlığı için beslenme eğitimlerinin de verileceğini belirten Dinçyürek, geçen yıl yaklaşık bin 500 öğrencinin taramasının yapıldığını, bu yıl da geniş öğrenci grubuna tamamlanması planlanan ağız ve diş taramasının bugün Balıkesir - Meriç Merkez İlkokulu, Cihangir - Düzova İlkokulu ve Değirmenlik İlkokulu’nda başlayacağını duyurdu.

Dinçyürek, “Çocuklarımız geleceğimizdir… Tarama çalışmaları çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda önem arz ediyor” dedi.

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