LGBTİ+'lar Hala Güvende Değil: Kıbrıs'ta Nefret Suçu!

Kıbrıs'ta LGBTİ+’lar nefret suçuna maruz kalmaya devam etmektedir. 17 Mart Cumartesi günü Mağusa’da yaşanan homofobik saldırıda, bir genç, askeri kıyafetli bir kişi tarafından lağım suyu dolu kova ile saldırıya uğramıştır. LGBTİ+'ların güvenliğini sağlamak için acilen adımlar atılması gerekmektedir.

Kuir Kıbrıs Derneği ve İnsan Hakları Platformu olarak, son zamanlarda Kıbrıs'ta yaşanan lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artı (LGBTİ+) karşıtı saldırılar hakkında ciddi endişelerimizi bulunmaktadır.

17 Mart akşamı Mağusa'da yaşayan bir genç, askeri kıyafet giymiş, beyaz maske takmış ve elinde kova bulunan bir kişi tarafından homofobik saldırıya maruz kalmıştır. Saldırgan, mağdura homofobik nefret söyleminde bulunduktan sonra lağım suyu dolu kovayı başından aşağıya döktü ve olay yerinden hızla uzaklaşmıştır. Bu olay, LGBTİ+ topluluğuna karşı artan nefret ve şiddetin bir göstergesidir. Kırılgan gruplara yönelik işlenen bu tarz suçlar nefret suçu kapsamında değerlendirilip polis tarafından da daha dikkatli şekilde soruşturulup ivedilikle suçluların yargı önüne getirilmesi gerekmektedir.

Olay sonrasında polise ifade veren mağdura konu ile ilgili araştırma yapılacağı bilgisi verilerek gönderilmiştir. Yaşanan olayla ilgili mağdurun resmi şikayetini almayan polis ayrıca olay yerinde bulunan ve emare olarak kullanılabilecek kovayı da almayı reddetmiştir. Bu durum, Kıbrıs'taki LGBTİ+ topluluğunun polis ve hukuk sistemi tarafından yeterince korunmadığına dair ciddi endişeleri arttırmaktadır. Olayın yaşandığı yerde çeşitli mağaza kameraları ve olaya şahitlik eden kişilerin de olduğu bilinmektedir. Tüm bu bağlamda zanlının bir an önce tespit edilip yargılanması gerekmektedir.

Kuir Kıbrıs Derneği ve İnsan Hakları Platformu, bu olayın takipçisi olacaktır ve unutulmamalıdır ki LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. Benzer durumları deneyimleyen mağdurların yalnız olmadıklarını, Kuir Kıbrıs Derneği Dayanışma Hattı'nı (+90 542 8585847) arayarak dayanışma ve yardım talep edebileceklerini hatırlatmak isteriz. LGBTİ+'lar, Kıbrıs'ta güvende olmalıdır ve bu tür saldırıların tekrarlanmaması, LGBTİ+’ların insan haklarına saygı gösterilmesi için yetkililer adım atmalıdır. Kuir Kıbrıs Derneği ve İnsan Hakları Platformu, bu tarz homofobik saldırılara karşı mücadele etmek için bu konunun takipçisi olacaktır.