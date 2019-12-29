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Libya’ya Asker gönderme tezkeresi yarın TBMM’ye sunulacak

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Türkiye’de Libya’nın resmen askeri destek istemesi ve bölgede yaşanan gelişmeler ışığında tezkere mesaisi öne çekildi.
Libya’ya Asker gönderme tezkeresi yarın TBMM’ye sunulacak

Türkiye’de Libya’nın resmen askeri destek istemesi ve bölgede yaşanan gelişmeler ışığında tezkere mesaisi öne çekildi.

Libya’ya asker gönderme tezkeresinin yarın TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Öte yandan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek için yarın CHP, MHP ve İYİ Parti’yi ziyaret edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya’ya asker gönderme tezkeresinin, Meclis açılır açılmaz sunulacağını belirtmişti.

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