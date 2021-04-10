  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

Lider Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

» »
Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Lider Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. 67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.

Ülke milli takım kamplarında sakatlanan Kamerunlu Vincent Aboubakar ile Bosna Hersekli Ajdin Hasic, yarınki maçta oynayamayacak. Aboubakar, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart gören Josef de Souza da cezalı duruma düşmesinden dolayı yarın forma giyemeyecek.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Atiba Hutchinson, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 35. haftada oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.

5 maçta iki galibiyet

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı 5 resmi maçta iki galibiyet elde edebildi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda da yer alan rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı.

İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşirken, iki karşılaşmayı da 3-2'lik skorlarla kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tur atlayan takım oldu.

Beşiktaş, bu sezon ligdeki karşılaşmada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-0 üstünlük kurdu.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lider Beşiktaş yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek06 Nisan 2021 Salı 09:46
  • Muslera'nın forması 15 bin liraya satıldı!05 Nisan 2021 Pazartesi 21:32
  • Fatih Altaylı: Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim iyi ki oto tamircisi değil çünkü aç kalırdı05 Nisan 2021 Pazartesi 21:20
  • Fenerbahçe'den, takım otobüsüne silahlı saldırının yıl dönümünde video: "Aydınlanmayan gün"04 Nisan 2021 Pazar 11:56
  • Ronaldo'nun fırlattığı kaptanlık bandı, SMA hastası bir bebeğe yardım için 75 bin dolara satıldı03 Nisan 2021 Cumartesi 20:30
  • Lider Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak03 Nisan 2021 Cumartesi 20:15
  • Medipol Başakşehir'de 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı03 Nisan 2021 Cumartesi 17:15
  • Hatayspor-Galatasaray maçı ne zaman? Hangi Kanalda ? İlk 11'ler nasıl?03 Nisan 2021 Cumartesi 12:15
  • Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza, Sao Paulo takımına antrenör oldu02 Nisan 2021 Cuma 22:30
  • TFF: Üç hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı02 Nisan 2021 Cuma 18:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti