Lider Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi. 67 puanı bulunan lider Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 6 puan önünde bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgiyle 28 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20. sırada yer alıyor.

Ülke milli takım kamplarında sakatlanan Kamerunlu Vincent Aboubakar ile Bosna Hersekli Ajdin Hasic, yarınki maçta oynayamayacak. Aboubakar, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart gören Josef de Souza da cezalı duruma düşmesinden dolayı yarın forma giyemeyecek.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Atiba Hutchinson, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 35. haftada oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.

5 maçta iki galibiyet

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı 5 resmi maçta iki galibiyet elde edebildi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda da yer alan rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı.

İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşirken, iki karşılaşmayı da 3-2'lik skorlarla kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tur atlayan takım oldu.

Beşiktaş, bu sezon ligdeki karşılaşmada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-0 üstünlük kurdu.