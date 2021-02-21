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Lionel Messi, rekorlarına bir yenisini daha ekledi

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Arjantinli yıldız Lionel Messi, eski Barcelonalı yıldız Xavi Hernandez'i geride bırakarak kulüp tarihinde en fazla La Liga maçına çıkan futbolcu oldu. 
Lionel Messi, rekorlarına bir yenisini daha ekledi

Arjantinli yıldız Lionel Messi, eski Barcelonalı yıldız Xavi Hernandez'i geride bırakarak kulüp tarihinde en fazla La Liga maçına çıkan futbolcu oldu. 

Camp Nou'da Cadiz ile karşı karşıya gelen Barcelona'da ilk 11'de sahaya çıkan Messi, kariyerine bir başarı daha ekledi. Barcelona formasıyla 506. maçına çıkan Messi, kulübün efsane oyuncusu Xavi Hernandez'i geride bırakarak, Barcelona formasıyla La Liga'da en fazla maça çıkan futbolcu olmayı başardı.

Pele'nin rekorunu kırmıştı

Barcelona formasıyla Valladolid deplasmanında 644. golünü atan Lionel Messi, dünyaca ünlü eski futbolcu Pele'ye ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunun yeni sahibi olmuştu.

Pele, 1957 - 1974 yılları arasında formasını giydiği Santos'ta 656 maçta 643 gol atmıştı.

46 yıl sonra bu rekoru kıran ve 17 sezondur Barcelona'da oynayan Messi, 748. maçında 644. golünü ağlara gönderdi. Pele, bu rekora 19 Aralık'ta ortak olan Messi'ye bir tebrik mesajı yollamıştı.

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