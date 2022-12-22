Lionel Messi’nin yüzü Arjantin parasında olacak

Arjantin'e 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı getiren Lionel Messi için Güney Amerika ülkesinde yeni bir gündem konusu ortaya atıldı.

Arjantin’deki Lionel Messi çılgınlığı sınır tanımamaya devam ediyor. Arjantin Cumhuriyeti Merkez Bankası, 36 yıl sonra ülkeye Dünya Kupası zaferi yaşatan Lionel Messi’nin yer aldığı para basmaya karar verdi.

En son 1986 Meksik’da Dünya Kupası kazanan Arjantin, Katar’daki 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa’yı devirerek Lionel Messi önerliğinde en büyük kupanın sahibi oldu. El Financiero gazetesi, Messi’nin yüzünün, 1000 pezo kağıt paranın üzerine basılacağını iddia etti.

Banka yetkililerinin hatıra para planı gerçekleşirse, bu Arjantin’de bir ilk olmayacak. Daha önce, Arjantin 1978’de ilk Dünya Kupası’nı kazandığında da hatıra parası basmışlardı.

Arjantin’in eski First Lady’si Eva Peron’un ölümünün 50. yıldönümünde de hatıra paraları üretildi.

Öte yandan, Fransa’ya karşı iki gol atan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Lionel Messi’nin Rosario’daki evi taraftarların akınına uğramaya devam ediyor.