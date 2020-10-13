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Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Eşek sütünde ölüm riski

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Litresi 100 liradan satılan eşek sütüyle ilgili ortaya atılan iddia korkuttu. Kanserden astıma, mide hastalıklarından cilt sorunlarına birçok hastalığa şifa olduğu öne sürülen eşek sütünün hiçbir faydasının olmadığı ortaya çıktı.
Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Eşek sütünde ölüm riski

Antalya’daki çiftliklerde üretilen, kanserden mide rahatsızlıklarına birçok hastalığa faydalı olduğu öne sürülen ve litresi 80-100 liradan alıcı bulan eşek sütünün, bilimsel olarak kanıtlanmış hiçbir faydası olmadığı ortaya çıktı. Anne sütüne çok yakın özellikte olduğu iddia edilerek yıllarca eşek çiftliği sahipleri tarafından vatandaşa satılan sütün, yurt dışında bilim insanları tarafından araştırılıp, makalelere konu olduğuna, kesin olarak kanıtlamış bir faydası olmamakla birlikte alerjik reaksiyon gösterebildiğine dikkat çekildi.

'KANSERE İYİ GELİYOR' İDDİASI

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta, fiyatından da yola çıkılarak çare arayan insanların bu arayışlarını kullanarak bir suistimal uygulandığını anlattı. Prof. Dr. Usta, “İşin içinde suistimal var. Faydalı bile olsa bu fiyatlarda satılması hiç doğru değil. Her hayvanın sütü, o hayvanın gelişimi için uygundur. Anne sütü de insana uygundur. İçindeki proteinlerin ölmemesi lazım. Eşek sütünü öyle koşullarda içiriyorlar ki bir süre sonra o proteinler ölüyor ve hiçbir faydası kalmıyor. Kanseri önlediğine dair hiçbir çalışma yok. Bu kadarcık basit bilgilerle 'kansere iyi geliyor' denmesi bir suistimaldir" diye konuştu.

'ÖLÜMÜN KIYISINA GELDİ'

Eşek sütünün ölümle sonuçlanabilecek kadar tehlikeli sonuçları olduğuna da dikkati çeken Prof. Dr. Usta, “Bir kadın bu sütten içtiği için vücudu alerjik reaksiyon gösterdi. Ölümle sonuçlanacak kadar kötü bir duruma geldi. 25 yaşındaki bir kadın eşek sütü içtikten yalnızca 5 dakika sonra alerjik reaksiyonla karşılaşıp, ölümün kıyısına geldi. 2017 yılında British Association of Dermatologists dergisindeki makalede kadının gözlerinin şiştiği, vücudunun değişik noktalarında kızarıklar ve kabarcıklar oluştuğunun ele alındığı belirtilerek, eşek sütünün kadında yüksek alerjenik reaksiyona sebep olduğu bildirildi" dedi.

'HASTALIĞINIZA İYİ GELMEDİYSE HAKKINIZI ARAYIN'

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, birçok üründe tüketiciyi aldatmaya yönelik ilan ve reklamların internette paylaşıldığını söyledi. Gündüz, "Bu durumdan dolayı biz de çok büyük sıkıntıdayız. Bilimsel bir karşılığı olmadan 'kansere çok iyi geliyor' diyorlar. Sütün 10 lira olan litresi bir anda 100 liraya çıkıyor. Tüketici de bir fayda saylayacağı algısına kapılarak bu rakamı veriyor. Ancak bu ürünler vadedildiği gibi kullanıldığında bir işe yaramazsa bu firmalarla ilgili hak arayışına da girebilir. Siz bu parayı verdiyseniz ve karşılığını alamadıysanız tüketiciyi yanıltmaya yönelik bir harekettir" diye konuştu.

'BU ÜRÜNLERE YÖNELMEYİN'

Hastalıklara iyi geldiği söylenerek satılan ürünlerin çoğunun bilimsel olarak kanıtı olmadığını belirten Gündüz, şunları söyledi:
"Tıp zaten ilerlemiştir ve bu tür hastalıklara bilimsel olarak müdahale edilmektedir. Tüketicilerimiz, doktorlarına ve sağlık kuruluşlarına danışmadan bu tür ürünlere yönelmesin. Örneğin bazı ürünler için Türkiye ve dünyadaki sağlık kuruluşlarından 'sağlığa yararlı' olduğu konusunda belgeler alınmıştır ve fiyatları yüksektir. Bu ürünlerin tıbbi olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Ancak bu ürünlerde böyle bir durum söz konusu değil."

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