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Liverpool taraftarı Mbappe için para topluyor: Hedef 250 milyon Sterlin

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Liverpool taraftarları, Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin takıma kazandırılması için para toplama kampanyası düzenledi. Taraftarların hedefi 250 milyon sterlin toplamak.
Liverpool taraftarı Mbappe için para topluyor: Hedef 250 milyon Sterlin

Liverpool taraftarları, Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin takıma kazandırılması için para toplama kampanyası düzenledi. Taraftarların hedefi 250 milyon sterlin toplamak.

Bu sezon işlerin yolunda gitmediği Liverpool'da taraftarlar sazı eline almak istiyor. Kırmızılar'ın 2 çılgın taraftarı internet sitesi üzerinden başlattıkları "Kylian Mbappe'yi Liverpool'a getir" kampanyasıyla 250 milyon Sterlin toplayarak Mbappe'nin bonservis ücretini toplamayı hedefliyor.

2022 yazında Paris Saint-Germain'le sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe için Real Madrid ve Liverpool, Fransız yıldıza imza attırmak istiyor. Fakat Liverpool cephesinde Koronavirüs'ün oluşturduğu ekonomik sıkıntılar transferde İngiliz devinin ilerlemesini zorlaştırıyor.

Bu durumun farkında olan 2 İngiliz taraftar, GoFundMe üzeriden "Get Mbappe to Liverpool (Mbappe'yi Liverpool'a getir)" kampanyası başlattı. 212 kişinin bağış yaptığı kampanyada 2,607 Sterlin toplandı.

Taraftarlar kampanya için, "Liverpool'un bu transfer için bütçesi yok. Biz de dünyadaki taraftarlarımızla beraber bu parayı toplayabileceğimizi düşündük. Hadi futbol dünyasını şok edelim! 100 milyon Liverpool hayranı var. Herkes 2,50 Sterlin bağışlarsa Kylian'ı transfer etmek için yeterli para çıkar. Tüm zamanların en büyük transferini gerçekleştirmek için ilk ve en büyük taraftar oluşumunu oluşturmak için birlik olalım!" ifadelerini kullandı.

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