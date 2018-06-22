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Londra Kıbrıs’tan daha sıcak olacak

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Hava tahmin raporlarına göre Londra’nın, bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta Kıbrıs’tan sıcak ve Ibıza’nın ilkbahar ılıklığında olacağı açıklandı.
Londra Kıbrıs’tan daha sıcak olacak

İngiltere ve Londra normalde tüm dünya tarafından yağmurları ve soğuk havası ile tanınan bir yer. Ancak bu günlerde Londra’da en sıcak günler yaşanmaya devam ediyor.

Yaşanan aşırı sıcaklar ile ilgili uzmanlar, öğle saatlerinde direkt güneş ışığına maruz kalmanın olumsuz etkileri olabileceğini, özellikle çocuk ve yaşlıların sıcaklardan korunması gerektiğini söyledi. Eğer dışarıda olmanız gerekiyorsa, gölge olan yerleri tercih etmeniz önemli.

Londra’da geçtiğimiz haftadan itibaren hissedilen hava sıcaklığı yarın itibarıyla yılın ilk en yüksek değerlerine ulaşacak.

Yazlık kıyafetlerini giyen, “Güneşi bulmuşken güneşlenmemek olmaz!” diyen herkes bulduğu yere oturmuş veya uzanmış halde.

Bugün 23 derece olan hava sıcaklığının Pazartesi’ne kadar 30 dereceye yükselmesi bekleniyor.

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