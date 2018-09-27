LTB, 97 iş yerini denetledi: 20 iş yerine ihbar verildi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, 17-21 Eylül tarihleri arasında 97 iş yerini denetledi. Denetimler sonucu 20 iş yerine eksiklikleri nedeniyle ihbar verildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Mayza Park isimli işletmeden 2 birim ürün tarihleme hatası nedeniyle, Cafe Dama 2 isimli işletmeden 1 birim ürün gayrı sıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi.

Şahane Ciğer Kebap Salonu isimli işletmenin faaliyeti işyeri izni olmaması, gayrı sıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle geçici olarak durduruldu ve 1 birim ürün müsadere edildi.

Sanayi Market isimli işletmeye son kullanım tarihi geçmiş ürün satılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Öte yandan LTB Halk Sağlığı Şubesi’nden yapılan açıklamada, denetimlerde zaman zaman unlu mamul, ekmek, sandviç gibi bazı ürünlerde üretim tarihi olarak ertesi günün tarihinin yazıldığının tespit edildiği ve bu uygulamanın yanlış ve tüketiciyi yanıltıcı bir uygulama olduğu belirtildi.

Bu gibi ürünlerin denetim ekipleri tarafından müsadere ve imha edildiği bildirilerek, benzeri durumlarda cezai işlem uygulanacağı konusunda işletmeler uyarıldı.