  • BIST 100.122
  • Altın 232,019
  • Dolar 6,0413
  • Euro 7,0709
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

LTB, 97 iş yerini denetledi: 20 iş yerine ihbar verildi

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, 17-21 Eylül tarihleri arasında 97 iş yerini denetledi. Denetimler sonucu 20 iş yerine eksiklikleri nedeniyle ihbar verildi.
LTB, 97 iş yerini denetledi: 20 iş yerine ihbar verildi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, 17-21 Eylül tarihleri arasında 97 iş yerini denetledi. Denetimler sonucu 20 iş yerine eksiklikleri nedeniyle ihbar verildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Mayza Park isimli işletmeden 2 birim ürün tarihleme hatası nedeniyle, Cafe Dama 2 isimli işletmeden 1 birim ürün gayrı sıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi.

Şahane Ciğer Kebap Salonu isimli işletmenin faaliyeti işyeri izni olmaması, gayrı sıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle geçici olarak durduruldu ve 1 birim ürün müsadere edildi.

Sanayi Market isimli işletmeye son kullanım tarihi geçmiş ürün satılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Öte yandan LTB Halk Sağlığı Şubesi’nden yapılan açıklamada, denetimlerde zaman zaman unlu mamul, ekmek, sandviç gibi bazı ürünlerde üretim tarihi olarak ertesi günün tarihinin yazıldığının tespit edildiği ve bu uygulamanın yanlış ve tüketiciyi yanıltıcı bir uygulama olduğu belirtildi.

Bu gibi ürünlerin denetim ekipleri tarafından müsadere ve imha edildiği bildirilerek, benzeri durumlarda cezai işlem uygulanacağı konusunda işletmeler uyarıldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Meclis Başkanı Uluçay’ın haziran ayı benzin faturası 0 TL27 Eylül 2018 Perşembe 12:51
  • Lefkoşa’nın orta yerinde haraç çetesi27 Eylül 2018 Perşembe 12:39
  • Girne’de bugün yeni kayıp kazısı yapılıyor27 Eylül 2018 Perşembe 11:53
  • Tarim Dairesi eğitim çalişmalarina Kalkanli ile devam edecek27 Eylül 2018 Perşembe 11:50
  • “Elektriksel Alan” eğitim projesinin sözleşmesi imzalandı27 Eylül 2018 Perşembe 11:44
  • Cesur kadınlar tacizci sapığı böyle dize getirdi27 Eylül 2018 Perşembe 11:40
  • TÜRK-SEN: “Hükümet sosyal sigortalarla ilgili kararını yeniden gözden geçirsin”27 Eylül 2018 Perşembe 11:35
  • Kaçak et tasarrufundan iki kişi tutuklandı27 Eylül 2018 Perşembe 09:26
  • Özersay Bm Genel Sekreter Yardımcısı’yla görüştü27 Eylül 2018 Perşembe 08:37
  • Cumhurbaşkanı Akıncı New York’ta Mogherini’yle görüştü27 Eylül 2018 Perşembe 08:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti