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LTB fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi

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LTB fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi
LTB fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, yurttaşların daha sağlıklı ve
standartlara uygun ekmek tüketmesi amacıyla ekmek fırınlarına yönelik yaptığı
denetimlerine devam ediyor.
 

Halk Sağlığı Şubesi ekipleri büyük çapta ekmek üretimi yapan 5 işletmede yaptıkları
denetimde, işletmelerin gerekli sağlık koşullarına uyup uymadıkları, personelin
sağlık karneleri ile ekmeklerin gramaj kontrolü yapıldı.
 

Denetimler sonucunda, bir işletme kapatıldı ve söz konusu işletmeye Belediyeler
Yasası kapsamında para cezası kesildi. İşletmenin gerekli şartları yerine getirmesinin
ardından aynı gün içerisinde yeniden faaliyete geçmesine izin verildi.
 

Bir işletmenin 3 birim ürünü sağlık koşullarına uygun olmadığı için müsadere
edilirken, 2 fırına ise gerekli sağlık koşullarına uymadığı için ihbar verildi.

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