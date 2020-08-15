LTB fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, yurttaşların daha sağlıklı ve

standartlara uygun ekmek tüketmesi amacıyla ekmek fırınlarına yönelik yaptığı

denetimlerine devam ediyor.



Halk Sağlığı Şubesi ekipleri büyük çapta ekmek üretimi yapan 5 işletmede yaptıkları

denetimde, işletmelerin gerekli sağlık koşullarına uyup uymadıkları, personelin

sağlık karneleri ile ekmeklerin gramaj kontrolü yapıldı.



Denetimler sonucunda, bir işletme kapatıldı ve söz konusu işletmeye Belediyeler

Yasası kapsamında para cezası kesildi. İşletmenin gerekli şartları yerine getirmesinin

ardından aynı gün içerisinde yeniden faaliyete geçmesine izin verildi.



Bir işletmenin 3 birim ürünü sağlık koşullarına uygun olmadığı için müsadere

edilirken, 2 fırına ise gerekli sağlık koşullarına uymadığı için ihbar verildi.