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Lukas Podolski: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerinde geriye gitti

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Podolski "Tabii ki, Londra'nın Arsenal'i gibi bir kulüpten Türkiye'deki Fenerbahçe'ye transfer olmak geriye doğru bir adımdır." dedi
Lukas Podolski: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerinde geriye gitti

"Mesut'un Türkiye'de oynayacağına seviniyorum. Bu, ligi zenginleştirecek bir gelişme" diyen Antalyaspor'un yıldızı, Süper Lig'deki futbola önemli eleştiriler getirerek ekledi: "Tabii ki, Londra'nın Arsenal'i gibi bir kulüpten Türkiye'deki Fenerbahçe'ye transfer olmak geriye doğru bir adımdır."

Bir dönem Galatasaray forması giyen, artık Antalyaspor formasını terleten Lukas Podolski (35), geçmişte Alman milli takımı ve Arsenal'de birlikte top koşturduğu Mesut Özil'in (32) Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili Bild Sport'a değerlendirmelerde bulundu.

Arsenal'den Fenerbahçe'ye gelen eski dostuyla rakip olmaktan memnuniyet duyacağını dile getiren Polonya kökenli Alman futbolcu, "Mesut'un gelecekte bizim ligde, Türkiye'de oynayacağına seviniyorum. Bu, ligi zenginleştirecek bir gelişme" dedi. 

Özil'in 'Fenerbahçe'nin maskotu konumuna indirgenmesi gibi bir tehlike olduğunu düşünmediğini' söyleyen Podolski, kulüp başkanlarının taraftar memnuniyeti ve PR için büyük oyuncu transferlerini tanıtmalarının sık rastlanan bir durum olduğunu dile getirdi.

Süper Lig ile Premier Lig arasındaki farklar

'Mesut'un kalitesi ve imajıyla Fenerbahçe'yi ileri taşıyacağını' belirten Podolski, 2014'te birlikte Dünya Kupası'nı kaldırdığı orta saha yıldızının nelere alışması gerektiği ve Süper Lig ile Premier Lig arasında ne kadar büyük fark olduğu konusunda şöyle konuştu:

'Hakem oyunu kesiyor, top oyunda kalmıyor'

"Mesut da hemen fark edecektir, burada, Süper Lig'de maçlar biraz kaotik geçiyor. Sahaya duygular hükmediyor ve bu yüzden sıklıkla tansiyon yükseliyor. Çok fazla faul oluyor ve bunu tartışmalar takip ediyor. Hakemler oyunu sık sık kestiğinden oyunun akışı sağlanamıyor. 90 dakikanın 60 dakikasından daha azında top oyunda kalıyor."

"Süper Lig, İngiltere'dekinden daha zor değil. Mesut bunlara alışık."

'Türkiye Ligi, uluslararası alanda zemin kaybetti'

Bununla birlikte bu transferi Özil için geriye doğru adım olarak gördüğünü belirten Antalyaspor'un yıldızı, şunları söyledi:

"Kendimizi kandırmayalım... Tabii ki, Londra'nın Arsenal'i gibi üst düzey bir kulüpten Türkiye'deki Fenerbahçe'ye transfer olmak geriye doğru bir adımdır. Ne yazık ki Türkiye Ligi son senelerde uluslararası alanda biraz zemin kaybetti. Geçen sezon Türk takımları, UEFA'da 10 yıldır elde ettiği puandan daha az puan aldı. Avusturya ve Ukrayna gibi ülkeler bizi geçti."

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