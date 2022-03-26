Lviv Belediye Başkanı Sadovi: Lviv vuruldu; sığınaklarda kalın

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovi, Lviv'in vurulduğunu belirtti ve şehirdekilere sığınaklarda kalmalarını söyledi.
Ukrayna'nın Lviv kentinde, saldırılar sonucu bir bölgeden dumanlar yükseldi. Şehrin Belediye Başkanı "Lviv vuruldu. Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın" dedi.
Lviv şehri Ukrayna'nın batısında kalıyor. Kiev'den taşınan birçok büyükelçilik yeni yerleşkelerini bu şehirde seçmişti.
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