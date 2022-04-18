  • BIST 2.503,92
  • Altın 937.579
  • Dolar 14.6444
  • Euro 15.8068
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAGuterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı

Lviv'deki füze saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti

» »
Ukrayna'nın Lviv kenti Valisi Makysm Kozytskyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Lviv bölgesinin dört füzeyle vurulduğunu duyurdu.
Lviv'deki füze saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Lviv kenti Valisi Makysm Kozytskyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Lviv bölgesinin dört füzeyle vurulduğunu duyurdu. 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Dnipropetrovsk ve batıdaki Lviv bölgelerinde patlamalar meydana geldi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ölü veya yaralı olup olmadığı hakkında bilgi yer almadı.

Lviv Valisi Makysm Kozytskyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Lviv bölgesinin dört füzeyle vurulduğunu duyurdu.

Lviv Belediye başkanı Andrey Sadoviy ise, sabah saatlerinde şehre 5 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da Twitter hesabından, "Lviv'in sivil altyapısına aynı anda beş güçlü füze saldırısı yapıldığını" duyurdu.

AB'den Ukrayna'ya hızlı silah sağlama çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bild gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna'ya ağır silahların verilmesinden yana olup olmadığına ilişkin soru üzerine "Ağır ve hafif silahlar arasında ayrım yapmıyorum. Ukrayna'nın kendini savunması için ihtiyaç duyduğu ve kullanabileceği şeyleri alması gerekiyor" ifadesini kullandı.

AB'ye üye ülkelere Ukrayna'ya hızlı silah sağlama çağrısında bulundu.

"Tüm üye ülkeler için geçerli olan şey, kim yapabiliyorsa (silahları) hızlı tedarik etmeli, çünkü Ukrayna ancak o zaman Rusya'ya karşı acil savunma mücadelesinde başarılı olur."

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanada’da teravih namazından çıkanlara ateş açıldı17 Nisan 2022 Pazar 14:38
  • Savaştan beri Putin ile görüşen ilk AB lideri Nehammer konuştu17 Nisan 2022 Pazar 13:24
  • Rusya, Mariupol'deki Ukrayna kuvvetlerine teslim olmaları için süre tanıdı17 Nisan 2022 Pazar 12:59
  • Fransa’da cumhurbaşkanı adaylarına protesto17 Nisan 2022 Pazar 12:18
  • Fransa'da ayçiçek yağı krizi başladı: Fiyatlar ikiye katlandı, satış adedine sınır getirildi16 Nisan 2022 Cumartesi 21:50
  • Almanya'dan vatandaşlarına 'sıcak duş almayın' tavsiyesi16 Nisan 2022 Cumartesi 18:17
  • Rusya İngiltere Başbakanı Johnson ve bakanların ülkeye girişini yasakladı16 Nisan 2022 Cumartesi 18:07
  • Almanya’da 13 yaşındaki Emirhan’a polis şiddeti kamerada16 Nisan 2022 Cumartesi 11:32
  • Almanya’da camiye ırkçı saldırı15 Nisan 2022 Cuma 21:33
  • Ukrayna Berlin'in silah sevkiyatı kararını bekliyor15 Nisan 2022 Cuma 09:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti