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Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Parlamentosu'nun Yetkilerinin Kısıtlanmasını İstedi

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yetkilerini kısıtlamak istediğini söyledi.
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Parlamentosu'nun Yetkilerinin Kısıtlanmasını İstedi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yetkilerini kısıtlamak istediğini söyledi.

Orban'ın açıklamaları Macaristan'dan son Sovyet askerlerinin çekildiği 19 Haziran 1991 tarihi nedeniyle kutlanan "Bağımsızlık Günü” sebebiyle yaptığı konuşmada geldi.

Macar lider, Avrupa Birliği ülkelerinin parlamentolarının yetki alanlarının ihlâl edildiği kanaatinde oldukları takdirde Avrupa Parlamentosu yasama süreçlerini bloke etme hakkına sahip olması gerektiğini savundu.

Orban konuşmasında "Avrupa Parlamentosu Avrupa demokrasisi kriterleri bakımından bir çıkmaz yola girdiğini ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı. Sağ popülist siyasetçi, ulusal parlamentoların Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi modeline benzer şekilde Avrupa Parlamentosu'na temsilci gönderme hakkına sahip olması gerektiğini söyledi.

Macaristan nedeniyle AP ile AB Komisyonu davalık oluyor

Avrupa Birliği'nde eleştiri oklarının hedefindeki Polonya ve Macaristan, başta yargı ve medya olmak üzere, ülkelerindeki kurumlar üzerinde siyasi kontrol kurmak ve hukuk devleti ilkesini yok saymakla suçlanıyor. Düzenlemenin AB hukukuna aykırı olduğunu savunan Polonya ve Macaristan ise AB'den gelen eleştirileri iç işlerine müdahale olarak yorumluyor.

Anlaşmazlık en son Avrupa Birliği kurumlarının mahkemelik olmasını beraberinde getirmişti. Avrupa Parlamentosu bu ay içinde hukuk devleti ilkesini ihlal eden ülkelerin cezalandırılmasını öngören mekanizmayı harekete geçirmediği için AB Komisyonu'nun Avrupa Adalet Divanı'na dava edilmesi yönünde bir karar almıştı.

AP Başkanı David Sassoli, Ursula von der Leyen başkanlığındaki Komisyon'un cezalandırma mekanizmasını iki ay içinde hayata geçirmemesi halinde Avrupa Adalet Divanı'na başvuru yapacaklarını duyurmuştu.

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren mekanizma, hukuk devleti ilkelerini ihlal eden üye ülkelerin Birliğin mali kaynaklarından yararlanabilmesini kısıtlıyor. Polonya ve Macaristan ise mekanizmanın devreye girmesi halinde AB'nin ortak bütçesi ile ilgili uzun vadeli önemli kararları bloke etme tehdidinde bulunmuştu.

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