  • BIST 2.335,22
  • Altın 913.763
  • Dolar 14.7358
  • Euro 16.0916
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Macaristan Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı

» »
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukraynalı liderlerin Macaristan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını söyledi.
Macaristan Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukraynalı liderlerin Macaristan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verdiğini, ülkeyi terk etmek zorunda kalan kişilerin Macaristan'a girişlerine izin verdiklerini ancak Rusya-Ukrayna savaşının kendi savaşları olmadığını vurguladı.

Hükümetinin, Macarların güvenliğini riske atmayacağını belirten Szijjarto, bu yüzden Ukrayna'ya silah sağlamayacaklarını ve Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına destek vermeyeceklerini belirtti.

Ukrayna'nın büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Macarların da hükümetin politikasını desteklediğini, ülkede 3 Nisan'da düzenlenen seçimleri hükümetinin kazandığını kaydeden Szijjarto şu ifadeleri kullandı:

"Ukraynalı liderlerin Macaristan'a hakarete son verme ve Macar halkının iradesini kabul etme zamanı geldi. Bütün bunları açık ve anlaşılır bir şekilde iletmek için Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisini Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığına çağırdık." 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa, Türkiye’yi “yeşil listeye” dahil etti: Turkovac listede yok05 Nisan 2022 Salı 19:31
  • Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Putin ile 'normale dönüş' olmayacağını söyledi05 Nisan 2022 Salı 16:41
  • AB Komisyonu Başkanı Kiev'e gidiyor05 Nisan 2022 Salı 14:01
  • Yeni Zelanda'dan Rus oligarklara yaptırım: Ülkeye giremeyecekler05 Nisan 2022 Salı 12:19
  • Ukrayna: Saldırılarda 165 çocuk hayatını kaybetti05 Nisan 2022 Salı 11:33
  • Almanya'da gıda tedarik krizi yükseliyor05 Nisan 2022 Salı 10:01
  • Almanya 40 Rus diplomatı sınır dışı ediyor05 Nisan 2022 Salı 09:18
  • Almanya'da karantina zorunluluğu kaldırılıyor05 Nisan 2022 Salı 08:58
  • Fransa, ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı04 Nisan 2022 Pazartesi 22:21
  • Buça: Ukrayna'da sokakları yanmış tanklar ve cesetlerle dolu kent04 Nisan 2022 Pazartesi 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti