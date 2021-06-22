Macaristan'da Çocuklara LGBTİ+ Hakkında Bilgi Verilmesini Yasaklayan Yasaya Almanya'dan Tepki: AB Değerlerine Aykırı

Almanya'nın Avrupa Devlet Bakanı Michael Roth, Macaristan'da onaylanan 18 yaş altındakilere LGBTİ+ hakkında bilgilendirme yapılmasını yasaklayan yasanın Avrupa Birliği değerlerini ihlal ettiğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Lüksemburg'da Avrupa Birliği'nden mevkidaşlarıyla yapacağı görüşme öncesi Macaristan'da geçen hafta onaylanan LGBTİ+ karşıtı yasayla ilgili konuşan Roth, "Avrupa Birliği sadece tek pazar ya da para birimi birliği değildir. Biz bir değerler topluluğuyuz, bu değerler hepimizi bağlıyor" dedi.