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Macaristan'da Çocuklara LGBTİ+ Hakkında Bilgi Verilmesini Yasaklayan Yasaya Almanya'dan Tepki: AB Değerlerine Aykırı

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Almanya'nın Avrupa Devlet Bakanı Michael Roth, Macaristan'da onaylanan 18 yaş altındakilere LGBTİ+ hakkında bilgilendirme yapılmasını yasaklayan yasanın Avrupa Birliği değerlerini ihlal ettiğini söyledi.
Macaristan'da Çocuklara LGBTİ+ Hakkında Bilgi Verilmesini Yasaklayan Yasaya Almanya'dan Tepki: AB Değerlerine Aykırı

Almanya'nın Avrupa Devlet Bakanı Michael Roth, Macaristan'da onaylanan 18 yaş altındakilere LGBTİ+ hakkında bilgilendirme yapılmasını yasaklayan yasanın Avrupa Birliği değerlerini ihlal ettiğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Lüksemburg'da Avrupa Birliği'nden mevkidaşlarıyla yapacağı görüşme öncesi Macaristan'da geçen hafta onaylanan LGBTİ+ karşıtı yasayla ilgili konuşan Roth, "Avrupa Birliği sadece tek pazar ya da para birimi birliği değildir. Biz bir değerler topluluğuyuz, bu değerler hepimizi bağlıyor" dedi.

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