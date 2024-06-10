Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından neden erken seçim kararı aldı?

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde rakibi Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik’in kazandığı büyük zaferin ardından erken seçim kararı aldı.

Sandık çıkış anketlerine göre Ulusal Birlik oyların yaklaşık yüzde 32’sini aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liberal kanattaki partisi Rönesans ise yüzde 15’te kaldı. Bu da Ulusal Birlik’in Rönesans'a göre iki kat daha fazla sandalye ile temsil edileceği anlamına geliyor.

Parlamentonun feshedildiğini duyuran Macron, seçimin ilk turunun 30 Haziran’da ikinci turunun ise 7 Temmuz’da yapılacağını söyledi. Ülkenin başkenti Paris 26 Temmuz’da Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak.

Macron bu sürpriz ve dramatik kararı, Fransa'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy verme işleminin sona ermesi ve sandık çıkış anketlerinin açıklanmasından bir saat sonra Élysée Sarayı'ndan yaptığı televizyon konuşmasıyla duyurdu.

Ulusal Birlik’in 28 yaşındaki lideri Jordan Bardella da bu karardan çok kısa bir süre önce cumhurbaşkanına açıkça erken seçim çağrısında bulunmuştu.