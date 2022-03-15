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Macron’un Zelenskiy tarzı olay yarattı: Tepki geldi

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Takım elbise haricinde çok sık gündelik kıyafetlerle görüntülenmeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin moda anlayışını benimsemeye başladı.
Macron’un Zelenskiy tarzı olay yarattı: Tepki geldi

Takım elbise haricinde çok sık gündelik kıyafetlerle görüntülenmeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin moda anlayışını benimsemeye başladı.

Sinek kaydı tıraş olmuş vaziyette kamuoyunun karşısına çıkarak kendine ait bir tarzı olan Fransa Cumhurbaşkanı, 20 gündür savaşın içinde olan Zelenskiy’nin tarzına özendi. Fransa Cumhurbaşkanlığı’nın resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere tarafından çekilen ve paylaşılan fotoğraflarda Macron, Zelenskiy gibi kamuflaj kıyafeti giyerken görülüyor. Macron üzerinde elit paraşüt timinin logosu olan bir kapüşonlu kıyafet giyerken sakallarını da kesmediği görülüyor.

Bu fotoğrafın paylaşılmasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Macron’un seçime sayılı günler kala Zelenskiy’nin tarzını seçmeni elde etmek için kullandığını söyledi. BFM TV’nin muhabiri Raphael Grably, “Zelenskiy etkisi” derken bazı kullanıcılar da bu tarzın Macron’a yakışmadığını dile getirdi.

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