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Madde bağımlılığında artış rekor düzeyde

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Madde ve alkol bağımlılığından dolayı tedavi görenlerin sayısında son 13 yılda yüzde 2200’lük artış yaşandı. Tedavi merkezlerine başvuranların sayısı gün geçtikçe artıyor.
Madde bağımlılığında artış rekor düzeyde

Madde ve alkol bağımlılığındaki artışa dikkat çekmek için CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından verilen yanıt bağımlılıktaki artışı gözler önüne serdi.

Sağlık bakanlığının verdiği bilgilere göre alkol ve madde bağımlılığına ilişkin tüm  tedavi merkezlerine 2004’te yapılan başvuru sayısı 11 bin 239 iken bu rakam 2017’de 257 bin 429, 2018’in ilk 6 ayında ise 137 bin 455 oldu. Son 13 yılda madde bağımlılığı nedeniyle tedavi görenlerde yüzde 2200’lük artış yaşandı. 2004 yılında madde bağımlılığı nedeniyle yatan hasta sayısı 1417 iken bu sayı 2017’de 15 bin 885’e yükseldi. Son 13 yılda yatan hasta sayısında artış oranı ise yüzde 1200 oldu.

ÇOCUK YAŞTA BAĞIMLILIK ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgide dikkat çeken ayrıntı ise 2012 yılında madde bağımlılığı tedavisi gören 15 yaş altında 25 çocuk bulunurken bu sayı 2017 yılında 39’a çıktı. 2017 yılında 15 yaş altında 17 kız çocuğu madde bağımlılığı tedavisi gördü. 2012 yılında 15-19 yaş arasında 789 kişi tedavi görürken bu sayı 2017 yılında 1502’e yükseldi.

MADDE BAĞIMLILIĞI GENÇLERİ VURDU

Sağlık Bakanlığının verdiği yanıt; 20 ve 35 yaş arasında gençlerin madde kullanımında son yedi yılda ortaya çıkan artışı ortaya serdi. Madde bağımlılığı nedeniyle 2012 yılında 20 ve 35 yaş arasında 3155 kişi tedavi olurken bu sayı 2017 yılında 8211’e çıktı. 2017 yılında madde bağımlılığı nedeniyle tedavi olan 8511 gencin 283’ü ise kadın.

BONZAİ VE METAMFETAMİN KULLANIMI ARTIYOR

CHP’li Antmen’e verilen yanıtta göze çarpan bir başka konu da bonzai ve metamfetamin kullanımını nedeniyle tedavi görenlerin sayısındaki artış. Yanıta göre 2012 yılında 43 kişi bonzai, 1 kişi de metamfetamin nedeniyle tedavi oldu. 2017 yılında bonzai nedeniyle tedavi görenlerin sayısı 2240’a yükselirken 751 kişi de metamfetamin nedeniyle tedavi oldu.

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