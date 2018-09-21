Maddenin saniyede 100 bin kilometre hızda kara deliğin içine düştüğü gözlendi

Gök bilimciler, çok uzak bir galaksinin merkezinde maddenin, saniyede 100 bin kilometre hızda kara deliğin içine düştüğünü tespit etti.

Science Daily'nin haberine göre, Leicester Üniversitesi'nden Profesör Ken Pounds liderliğindeki gök bilimciler, Avrupa Uzay Ajansı'nın X-ışını gözlemevi XMM-Newton'un verilerini kullanarak, ilk kez maddenin, ışık hızının yüzde 30'una tekabül eden saniyede 100 bin kilometre hızda kara deliğin içine çekildiğini gözledi.

Pounds ve ekibinin, gözlemi, Berenis'in Saçları takımyıldızı yönünde bir milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan PG211+143 galaksisinden yayılan X-ışını tayfını incelerken yaptığı belirtildi.

Keşifle ilgili ayrıntılar, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlandı.

‘IŞIK BİLE KARA DELİKLERİN ETKİ ALANINA GİRMEMEK İÇİN YETERİ KADAR HIZLI DEĞİL'

Bilim adamları, ışığın bile çok güçlü çekim sahalarına sahip kara deliklerin etki alanına girmemek için yeteri kadar hızlı olmadığını ifade ediyor.

Kara deliklerin, maddeden enerjinin çıkarılmasının en etkili yöntemini önerdiklerinden astronomik açıdan çok önemli olduğu belirtiliyor.