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Mado’dan ‘cinsel ilişki’ görüntüleriyle ilgili açıklama

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Mado’nun İstanbul’da bulunan bir şubesinde yaşandığı iddia edilen bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Mado’dan ‘cinsel ilişki’ görüntüleriyle ilgili açıklama

Bir çiftin restoran zinciri Mado’da olduğu iddia edilen görüntülerde cinsel ilişkiye girdiği görülüyordu. Sosyal medyada çok konuşulan o görüntü ile ilgili Mado’dan açıklama geldi.

Skandal görüntüler sosyal medyada gündeme geldi. Twitter’da paylaşılan video için Ekşisözlük platformunda bir başlık açıldı.

MADO, İstanbul’da bulunan bir şubelerinde yaşandığı iddia edilen ve cinsellik içeren görüntülerle ilgili olarak açıklama yaptı.

Dün sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan video ile ilgili olarak MADO, şunları kaydetti:

Şu sıralar sosyal medyada MADO markası ile ilişkilendirilen ahlaksız ve bir o kadar da markamızı zedeleyici bir video paylaşılmaktadır. İstanbul’daki bir mekanda yaşanan olayın MADO’ya bağlı herhangi bir mağazada gerçekleşmediği ve kişilerin MADO ile hiçbir ilgisi olmadığının altını önemle çiziyoruz. Konuyla ilgili tek bağlantı, olayın geçtiği mekan ile aynı binada bulunmamızdır. Hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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