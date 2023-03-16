Madrid yine kazandı, çeyrek finale uzandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçta Liverpool’u İngiltere’de 5-2 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Real Madrid rövanşı da 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Real Madrid ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu’da oynanan maçı Real Madrid 1-0 kazandı. Real Madrid’in golünü 78. dakikada Karim Benzema kaydetti.
İngiltere’de oynanan maçı da 5-2 kazanan İspanyol ekibi adını çeyrek finale yazdırdı.
BENZEMA GOLÜ ATIP ÇIKTI
Real Madrid’in yıldızı Karim Benzema, attığı gol sonrası 82. dakikada sakatlanarak yerini Rodrygo’ya bıraktı.
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen Real’in rakibi, 17 Mart Cuma günü çekilecek kuranın ardından belli olacak.
İşte Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımlar:
- Benfica
- Chelsea
- Bayern Münih
- Milan
- Manchester City
- Inter
- Real Madrid
- Napoli
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