Maduro’nun yardımcısı altın için Çorum'a gidiyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yardımcısı Çorum’a gidiyor! Edinilen bilgiye göre, Latin Amerika ülkesi Venezuela’nın Devlet Başkan Yardımcısı, işadamı Ahmet Ahlatcı ile görüşmek üzere geleceği Çorum’da ikili ticari görüşmeler yapacağı ve Altın Rafinerisi’nde incelemelerde bulunacağı belirtildi.

Hatırlanacağı üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki G-20 Zirvesi’ne katıldı. Daha sonra Latin Amerika ülkelerine resmi ziyaretlerde bulundu. İkili ticari ilişkilerin öne çıktığı gezilere işadamı grubuyla Ahmet Ahlatcı da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela’daki görüşmeler sırasında, Ahlatcı’yı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile tanıştırdı. Ahlatcı’nın altın üretimi ve ticaretindeki başarısına dikkat çekilerek Venezuela ile ‘karşılıklı yarar sağlayacak bir ticari ilişki kurulabileceği’ dile getirildi. Hatta Venezuela’daki altın rezervlerinin bir bölümünün Türkiye’de ve Çorum’da işlenebileceği gündeme geldi. Bu kapsamda Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı’nın altın ticaretine yönelik görüşme yapmak üzere Çorum’a gideceği ifade edildi.