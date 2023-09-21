Mağusa'da Kundaklama

20.09.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Şair Nedim Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde, S.T.A.(E-33) ve H.S.(E-20)’nın teşviki ile M.T.S.(E-22), tasarrufundaki çakmak ile ikametgah içerisinde bulunan kıyafet ve çarşafları kasten ateşlemek suretiyle konu ikametgahı kundaklamıştır.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, ikametgah içerisinde bulunan tüm beyaz eşyalar, mobilyalar ve kıyafetler tamamen yanarken, çıkan dumandan dolayı ise tüm duvarlar islenerek zarar görmüştür. M.T.S. tutuklanmış olup, S.T.A. ve H.S. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.