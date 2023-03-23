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Mahkemede polisleri darp etti

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"Kasti Hasar”, “Polisi Darp Ve Görevinden Men Etmek”, “İthale-i Lisan, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket" suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Alkış mahkeme huzuruna çıkarıldı
Mahkemede polisleri darp etti

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Erbil, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Mehmet Alkış’ın, “Kasti Hasar”, “Polisi Darp Ve Görevinden Men Etmek”, “İthale-i Lisan, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket” suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 22.03.2023 tarihinde saat 10.00 raddelerinde umumi bir yer olan Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ağır Ceza Salonunda koridor içerisinde zanlı Mehmet Alkış’ın (E-24), hüküm kararı verilen arkadaşlarına sarılmak istediği gerekçesi ile kendisi engellemeye çalışan hükümlü tutukluların güvenliğinden sorumlu olan PM İ.A, PM E.A, PM C.G. ve PM A.D.’nin vücutlarına eli ve ayakları ile vurarak adı edilen polis mensuplarını darp edip görevinden men ederek, PM C.G’nin giymekte olduğu polis kazağını elleri ile kasten ve kanunsuz olarak çekip, yırtıp hasara uğratıp, PM E.A.’ya hitaben ithalei lisanda bulunup, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp rahatsızlık yaptığını belirtti. Polis, adı edilen zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, bu aşamada zanlının ileride davalarında hazır bulunmasını sağlanması için mahkeme tarafından uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 2 kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması ve zanlının haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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