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Maliye Bakanı Şan'dan Berat Kandili Mesajı

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Maliye Bakanı Alişan Şan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Bütün İslam âleminin Berat Kandili'ni kutladı.
Maliye Bakanı Şan'dan Berat Kandili Mesajı

Maliye Bakanı Alişan Şan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Bütün İslam âleminin Berat Kandili'ni kutladı.

 

Şan mesajında şu ifadelere yer verdi; “İslam âlemi için en kutsal günlerden biri olan Berat Kandili; ilahi rahmetin, rızık ve şifa kapılarının sonuna kadar açık olduğu, iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır.

 

6 Şubat tarihinde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen, dünyada eşi ve benzeri görülmemiş, asrın en büyük deprem felaketinde yüreğimizde derin yaralar açıldı. Ülkemizi de yasa boğan bu felakette birçok insanımızı, kardeşimizi, evladımızı kaybettik. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerde yapılan duaların, acıyla kavrulan yüreklere ferahlık, geleceğe yönelik bir umut vesilesi kılması temennisinde bulunuyor, depremde hayatını kaybeden insanımıza rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize sabırlar diliyor, bu mübarek gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum."

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