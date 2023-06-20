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Maliye Bakanlığı açıkladı...Ek Mesai Ödemeleri Yapıldı

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Maliye Bakanlığı, Mart ayı ek mesai ödemelerinin bugün gerçekleştiğini duyurdu.
Maliye Bakanlığı açıkladı...Ek Mesai Ödemeleri Yapıldı

Maliye Bakanlığı, Mart ayı ek mesai ödemelerinin bugün gerçekleştiğini duyurdu. 

Maliye Bakanlığı’na bağlı, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, Mart ayı Ek Mesailerinin ödendiği kaydedildi.

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