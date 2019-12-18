Maliye’ye borcu olan belediyeler ile protokoller imzalandı

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, borcu olan belediyelerin, depozit, prim ve vergi borçlarının ödenmesine ilişkin protokoller imzalandı.

Bir süredir Maliye Bakanlığı’nda borcu olan belediyelerle imzalanan protokollere geçtiğimiz gün, sırasıyla Akdoğan, Lefke, Esentepe, İnönü, Büyükkonuk ve Geçitkale Belediyeleri imza atarken, dün de Paşaköy Belediyesi ile protokol imzalandı. Böylelikle, imzalanan protokoller, borcu olan tüm belediyelerin, İhtiyat Sandığı prim ve depozit borçları, Sosyal Sigortalar Dairesi prim borçları ile Gelir ve Vergi Dairesi vergi borçları ve bu borçlara ilişkin gecikme zamlarının yeniden yapılandırılması yolunda önemli bir adım atıldı…

Maliye Bakanlığı’nda imzalanan protokollere, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı adına Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven ve belediye başkanları imza koydu.

İmzalanan tüm protokoller de, Yerel Yönetimler Müdürü Fatma Serinkan’da hazır bulundu.