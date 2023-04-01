Manavoğlu: Son yıllarda her günü 1 Nisan şakasıymış gibi yaşıyoruz

Eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan manidar paylaşım…

“Son yıllarda her günü 1 Nisan şakasıymış gibi yaşıyoruz…

Yatıyoruz kalkıyoruz yine 1 Nisan’a uyanıyoruz…

Her gün bize yaşatılanlar kara mizah gibi birbirine ulandıkça gidiyor…

Belli ki hiç kimsenin de gerçek anlamda ders aldığı yok daha önce yaşananlardan, sadece söylem olarak bir kenarda duruyor…

Belli ki makam ve unvan için herşey mubahtır anlayışı halen ortadan kalkmamış…

Belli ki hiç kimse yorulmamış bu suni gereksiz gündemleri sürekli konuşmaktan…

Belli ki tam olarak dibe vurmamışız ki tekrardan düzlüğe çıkmak için birlikte çalışalım…

Belli ki halen daha ideolojik saplantılarımızla yaşamaya devam ederek ayrışmaya, kutuplaşmaya kredi vereceğiz…

Belli ki hiç kimse aslında ideal konuşmalar yaparken samimi değil…

Belli ki doğru yolu bulmaya hiç kimsenin gerçek anlamda niyeti yok…

Ama belli olan bir şey var ki;

Bu akılla gidersek bu ülkeye hiçbir zaman aydınlık doğmayacak ve bunu anladığımız gün hangi ideolojiden olursak olalım hepimiz çoktaaan kaybetmiş olacağız…”