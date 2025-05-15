Mangal Yangına Sebep Oldu: 500 Metrekarelik Alan Zarar Gördü

11.05.2025 TARİHİNDE, SAAT 14:00 SIRALARINDA, MERSİNLİK GÖLETİ’NİN 500 METRE GÜNEY KISMINDAKİ ORMANLIK ARAZİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN YANGIN SONUCU, YAKLAŞIK 500 METREKARELİK MAKİLİK ALAN İLE BÖLGEDE BULUNAN 1 ADET ZEYTİN VE 7 ADET ARDIÇ AĞACI YANARAK ZARAR GÖRDÜ.
YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ VE ORMAN DAİRESİ EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.
YÜRÜTÜLEN İLERİ SORUŞTURMADA, S.M.H.A. (E-32) İSİMLİ ŞAHSIN, GEREKLİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİ ALMADAN MANGAL YAKMAYA ÇALIŞTIĞI VE RÜZGARIN ETKİSİYLE MANGALDAN ÇIKAN KIVILCIMLARIN KURU OTLARI TUTUŞTURMASI SONUCU YANGINA SEBEP OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.
BAHSE KONU ŞAHIS ALEYHİNDE YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞ OLUP, SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR
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