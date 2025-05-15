  • BIST 9607.71
  • Altın 3954.606
  • Dolar 38.6903
  • Euro 43.459
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAZelenskiy ve Putin Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelecek

Mangal Yangına Sebep Oldu: 500 Metrekarelik Alan Zarar Gördü

» »
Mersinlik Göleti yakınlarında çıkan yangına mangaldan sıçrayan kıvılcımlar neden oldu. 1 zeytin ve 7 ardıç ağacının zarar gördüğü olayda, S.M.H.A. (32) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Mangal Yangına Sebep Oldu: 500 Metrekarelik Alan Zarar Gördü

11.05.2025 TARİHİNDE, SAAT 14:00 SIRALARINDA, MERSİNLİK GÖLETİ’NİN 500 METRE GÜNEY KISMINDAKİ ORMANLIK ARAZİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN YANGIN SONUCU, YAKLAŞIK 500 METREKARELİK MAKİLİK ALAN İLE BÖLGEDE BULUNAN 1 ADET ZEYTİN VE 7 ADET ARDIÇ AĞACI YANARAK ZARAR GÖRDÜ.

YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ VE ORMAN DAİRESİ EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

YÜRÜTÜLEN İLERİ SORUŞTURMADA, S.M.H.A. (E-32) İSİMLİ ŞAHSIN, GEREKLİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİ ALMADAN MANGAL YAKMAYA ÇALIŞTIĞI VE RÜZGARIN ETKİSİYLE MANGALDAN ÇIKAN KIVILCIMLARIN KURU OTLARI TUTUŞTURMASI SONUCU YANGINA SEBEP OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.

BAHSE KONU ŞAHIS ALEYHİNDE YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞ OLUP, SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ülke Genelinde İkamet İzinlerine Yönelik Denetim: 2 Kişi Tutuklandı15 Mayıs 2025 Perşembe 13:32
  • Lapta’da 10 Bin Dolar Dolandırıcılığı: 1 Kişi Tutuklandı15 Mayıs 2025 Perşembe 13:29
  • Ülke Genelinde Üç Ayrı Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı15 Mayıs 2025 Perşembe 13:19
  • Gemikonağı’nda Balkondan Düşen Genç Hayatını Kaybetti15 Mayıs 2025 Perşembe 13:07
  • En çok yağışı Gönyeli ve Beylerbeyi aldı15 Mayıs 2025 Perşembe 12:04
  • Alkollü araç kullandı, kaza yaptı... Ehliyetine el konuldu!15 Mayıs 2025 Perşembe 12:04
  • Koruma emrine uymadı... "Evliliğimi kurtarmaya çalışıyordum"15 Mayıs 2025 Perşembe 11:43
  • AIESEC Doğu Akdeniz, NATCO’25 Konferansı’nda Genç Liderliği Güçlendirdi15 Mayıs 2025 Perşembe 11:18
  • Topaloğlu: Can taşıyoruz, yükümüz ağır… Bu kaza son uyarı olsun!15 Mayıs 2025 Perşembe 11:16
  • Arıklı: Mülkiyet meselesinde rövanşı almanın tam zamanı15 Mayıs 2025 Perşembe 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti