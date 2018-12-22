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Mars'ta sudan sonra buz da bulundu, bir rakı eksik

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), tam 82 kilometre genişliğindeki Mars kraterini görüntüledi. Kraterin içerisinde dev bir buz gölü de bulunuyor. İşte ESA'nın yayınladığı fotoğraf ve detayları
Mars'ta sudan sonra buz da bulundu, bir rakı eksik

 

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars'taki Korolev kraterinin bugün muhteşem bir fotoğrafını yayınladı. Uzay ajansının bugün resmi sitesi üzerinden paylaştığı görselde 82 kilometre genişliğindeki krateri ve içindeki dev buz gölünü çok net bir şekilde görüyoruz.

Koralev krateri, Mars'ın kuzey kutbuna yakın bir konumda, Olympia Undae isimli bölgede yer alıyor. ESA'nın ifadelerine göre krater yaklaşık 4 milyar yıl önce, yani teorilere göre gezegende suyun bol olduğu dönemlerde oluşmuş. Uzay ajansı buz gölünün 2200 kilometreküplük bir hacminin olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları, Koralev kraterindeki buz gölünün gelecekte Kızıl Gezegen'de bir koloni kurulduğunda çok büyük önemi olabileceğini düşünüyor. Kolonistler hayatta kalmak için buradaki sudan faydalanabilecek. Ayrıca su oksijen ve hidrojenlerine ayırılıp roket yakıtı olarak da kullanılabilecek.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express isimli uydusu tarafından çekilen fotoğraf, beş farklı görselin birleştirilmesiyle ortaya çıkmış. ESA, uzay aracından elde edilen veriler ve dijital modellemeler kullanarak yukarıdaki eğimli perspektif görüntünün elde edildiğini belirtiyor. Mars Express, 2003 yılında Kızıl Gezegen'in yörüngesine yerleşmişti.

Mars'taki dev 'buz gölü' görüntülendi: İşte muhteşem fotoğraf  
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