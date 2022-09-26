Mars'ta yaklaşık 7 tonluk çöp yığınları görüldü

Bilim insanları Mars'ta daha ayak basılmadan bırakılan kalıntıların 7 tonluk bir yığın oluşturduğunu keşfetti. Bu enkazlar yeni keşifler için tehdit olarak görüyor. Yüzeyde bulunan ve işlevsiz duran dokuz uzay aracı, Mars rüzgarıyla birlikte yayılmaya dev

Dünya’dan Mars’a gönderilen araçlar 7 tonluk bir çöp birikintileri görüntüledi. Bilim insanları, bu çöplerin ileride yapılacak olan Mars görevlerini tehlikeye atabileceğini söylüyor. Batı Virginia Üniversitesi'nde robotik alanında araştırma görevlisi olan Çağrı Kılıç, Mars'a gönderilen tüm araçlardan gelen görüntülerdeki atıkların kütlelelerini analiz etti. Şu anda faaliyette olanların ağırlığını çıkardı ve incelemede 7 toz enkazı keşfetti.

NASIL OLUŞTULAR?

Çöp enkazı, atılan donanımları, etkin olmayan uzay ve yüzeye düşen araçları içeriyor. Bunun yanı sıra özellikle de Sovyetler Birliği'nin 1971'de acil iniş yapan Mars yörünge aracı 2’nin de yer aldığı belirtiliyor. Ayrıca Mars yüzeyine çarpıp parçalanan uzay araçlarından kalan parçalar, Mars rüzgarları nedeniyle gezegenin her tarafına yayılıyor. Bu parçalara ek olarak şu anda Mars yüzeyinde tek parça halinde duran, ancak çalışmayan dokuz uzay aracı daha var.

KİRLİLİK, YENİ KEŞİFLER İÇİN ENGEL OLABİLİR

İnsanlar başka bir gezegeni kirletmekle kalmıyor. Aynı zamanda bilim insanları, enkazın şu anda Mars'ta eski yaşamı keşfe çıkan NASA'nın Perseverance gezgini tarafından toplanan örnekleri kirletebileceğinden korkuyor. Kılıç'a göre, robotların çoğu hala sağlam ve uzay ajansları onları atılan çöplerden ziyade tarihi anıtlar olarak görüyor.