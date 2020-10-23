  • BIST 1.203
  • Altın 489,732
  • Dolar 7,9592
  • Euro 9,4225
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPilli:1'i yerel 3 yeni vaka!

Maske Alerjisi Belirtileri Nelerdir?

» »
Koronavirüs nedeniyle hepimiz maske takıyoruz. Maske takmamızdan dolayı da bazılarımız maskeden dolayı sorunlar yaşıyoruz.
Maske Alerjisi Belirtileri Nelerdir?

Koronovirüsden korunmak için takılan maskelere karşı alerji gelişmesi nedeniyle bazılarımızın sorunları oluyor. Bu sorunlar hayatımızı etkileyebiliyor.

Maske Alerjisi Nedir?

Maske alerjisi maskeye karşı cildimizde kurdeşen, egzama ve nefes problemleri gibi anormal bulguların ortaya çıkmasına denilir.

Maske Alerjisi Nedenleri Nelerdir?

Geleneksel cerrahi yüz maskeleri, N95 maskeleri ve yeniden kullanılabilir kumaş maskeleri içeren yüz maskeleri, alerjiniz olabilecek kimyasallar içerebilir. Yüz maskelerine karşı alerjik cilt reaksiyonları, maskelerin yapıldığı bir dizi kimyasal bileşene karşı gelişmektedir.

Alerjik reaksiyonlara neden olan yüz maskelerindeki kimyasallar şunlardır:

  • Formaldehit,
  • Etilen üre melamin formaldehit,
  • Kuaterniyum-15.

Yüz maskesi alerjisinin belirtileri nelerdir?

Yüz maskesine karşı gelişen çoğu reaksiyon deri döküntüsü şeklindedir. En önemli iki belirti alerjik kontakt dermatit ve kurdeşen şeklinde deri belirtileridir.

Alerjik kontakt dermatit, maskenin cilde temas ettiği yerde kızarıklık, pul, kaşıntı ve hatta kabarcıklar şeklinde kendini gösterir. Elastik kulak ipine bağlı alerjik kontakt dermatit görülebilmektedir.

Maskeye bağlı ürtiker reaksiyonuna bağlı olarak solunum sistemi de etkilenerek temasa bağlı kurdeşen (kontakt ürtiker) de görülmüştür. Kurdeşen, pul olmayan ve birkaç saat içinde ortaya çıkabilen çok kaşıntılı kırmızı yumrulardır. Böcek ısırığına benzerler. Alerjik mekanizma mevsimsel alerjilere benzer olduğu için solunum semptomları görülebilir. En kötü durum senaryosunda, kurdeşen anafilaksi ile ilişkilidir, bu nedenle solunum semptomları önemliyse, hızlı bir şekilde bir doktora görünmek gerekir.

Yeniden kullanılabilir ev yapımı yüz maskelerine alerjiniz olabilir mi?

Yeniden kullanılabilir maskeler de alerjik reaksiyonlar oluşturabilir

  • Yıkanan kumaş maskeler, kumaşta kalan deterjan ve yumuşatıcı artıklarına alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bunun nedeni genellikle çamaşır bakım ürünlerindeki koku ve çamaşırın yıkamadan sonra yetersiz durulanması nedeniyle kalan deterjan kalıntısıdır. Özellikle astım ve alerjik nezlesi olanların akciğer ve burunları kokuya çok hassastır. Bu nedenle de kokuya bağlı burun tıkanması ve akciğerde nefes sıkışmasına neden olabilir.
  • Boyalar ve kumaşlarda bulunan kimyasallara bağlı olarak da alerji olabilir.
  • Dezenfektan kimyasallarla temizlenen maskeler, dezenfektanlara alerjik reaksiyonlara veya kimyasal kalıntılardan tahrişe neden olabilir.

Yüz maskelerine alerjik reaksiyonları nasıl önleyebilirsiniz?

Tamamen önleyemezsiniz. Kumaş maske kullanmak çözüm olabilir ancak o da alerjik reaksiyona sebep olabilir. Özellikle alerjiye neden olan kimyasalları içermemesi çok önemlidir.

Çamaşır bakım ürünlerine alerjiniz olmadığından emin olmak için kumaş yeniden kullanılabilir maskelerinizi nasıl yıkarsınız?

Kumaş maskelere çamaşır alerjik reaksiyonlarını önlemek için, maskeleri hassas ciltler için kokusuz çamaşır deterjanıyla ve yumuşatıcı kullanmadan yıkamak faydalı olabilir. Cildimizin çamaşır deterjanı kalıntısına maruz kalmaması için her zaman çamaşırlarınızı iyice durulayınız.

Kumaş yeniden kullanılabilir yüz maskelerinde kimyasallara alerjiyi önlemeye yardımcı olmak için nasıl önlem alınmalıdır?

Bir kumaş maske satın aldığınızda, önce kumaşın kimyasal içeriğini gidermek ve boya içeriğini azaltmak için yıkayın. Maskeniz elastik içeriyorsa, elastiğin kurutucu ısısıyla bozulmasını önlemek için kendi kendine kuruması daha iyidir.

Kurutucu ısısı elastiği parçalayarak elastiği oluşturan kimyasalların açığa çıkmasına neden olur.

Pamuklu kumaş maskeleri kullanabilirsiniz. Minimal boya içeren, antimikrobiyal katkı içermeyen ve kırışıklık önleyici katkı maddesi içermeyenleri seçin, çünkü bunların tümü alerjen olabilir. Sert malzeme maskelerini dezenfekte etmek için kimyasal kullanıyorsanız, maskeyi yüzünüze yerleştirmeden önce kimyasalları suyla çıkardığınızdan emin olun.

Özetleyecek Olursak;

-Maske alerjisi kendini alerjik kontakt dermatit ve kurdeşen şeklinde göstermektedir

-Özellikle maske içindeki kimyasallar, deterjan kalıntıları, boyalar maske alerjisine neden olabilmektedir.

-Kumaş maskelerinin kokulu deterjanla yıkanması da özellikle alerjik nezle ve astımı olanlarda burun tıkanmasına ve nefes sıkışmasına neden olabilmektedir.

-Maske alerjisinden korunmak için maske alerjisine neden olabilen kimyasalları içermeyen, boya içermeyen, lateks içermeyen maskelerin seçilmesi önemlidir.

-Pamuklu maskelerin kokusuz hipoalerjenik deterjanla yıkanması ve bol durulanması faydalı olacaktır.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs aşısı: Brezilya'da bir gönüllünün aşı deneylerinde ölmesine ilişkin incelemede 'güvenlik açığına rastlanmadı'22 Ekim 2020 Perşembe 20:46
  • Türkiye'nin en büyük başarısı, DSÖ'nün 'en etkili' dediği ilacı kullanması22 Ekim 2020 Perşembe 20:45
  • Yüz yüze eğitim, çocuklarda vaka sayısını artırdı mı? Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan yanıt geldi22 Ekim 2020 Perşembe 20:15
  • "Covid-19'a karşı sürü bağışıklığını beklemek tehlikeli"22 Ekim 2020 Perşembe 19:45
  • Fazla kilonuzun nedeni horlamanız olabilir22 Ekim 2020 Perşembe 19:30
  • Yeni umut ışığı! Yüz yıl önce bulunan verem (BCG) aşısı koronavirüs ölümlerine engel olabilir22 Ekim 2020 Perşembe 19:15
  • Avrupa Ülkelerinde Kovid-19 Tedbirleri Geri Geliyor22 Ekim 2020 Perşembe 17:18
  • Çayın yeni bir faydası daha ortaya çıktı22 Ekim 2020 Perşembe 15:00
  • Bilim Kurulu Üyesi: Okulda olmayan çocuklarda pozitifleşme daha yüksek22 Ekim 2020 Perşembe 13:50
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 494 bini aştı22 Ekim 2020 Perşembe 13:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti