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Meclis yarın toplanacak… Genel Kurul’un gündeminde 4 yasa tasarısı ile 1 yasa önerisi var

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00'da toplanacak. Genel Kurul’un gündeminde 4 yasa tasarısı ile 1 yasa önerisi var.
Meclis yarın toplanacak… Genel Kurul’un gündeminde 4 yasa tasarısı ile 1 yasa önerisi var

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Genel Kurul’un gündeminde 4 yasa tasarısı ile 1 yasa önerisi var.

Cumhuriyet Meclisi’nin saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında ele alınacak yasa tasarıları ve yasa önerisi şöyle:

“Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Orman Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi.”

Genel Kurulda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği seçimine de devam edilecek.

Yasama ve denetim faaliyetlerinin tek güne indirildiği Meclis Genel Kurulu'nda, milletvekilleri güncel konuşma da yapacak.

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