  • BIST 118.664
  • Altın 294,741
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Medipol Başakşehirli futbolcular Robinho ve Azubuike'den 'Çiçek Abbas' atışması

»
Medipol Başakşehirli futbolcular Robinho ve Azubuike'den 'Çiçek Abbas' atışması
Medipol Başakşehirli futbolcular Robinho ve Azubuike'den 'Çiçek Abbas' atışması

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Robinho ve Nijeryalı oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, turuncu-lacivertli kulübün yaptığı videolu paylaşımda "Çiçek Abbas" filminin meşhur atışma sahnesini canlandırdı. 

Kulübün Twitter hesabından "Hangisinin Türkçesi daha iyi?" sorusuyla yapılan paylaşımda iki futbolcu, filmin oyuncuları Şener Şen ve İlyas Salman'ın birbirleriyle atıştıkları cümleleri Türkçe söylemeye çalıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 28 kişinin oynadığı filmi sinemada 27 kişi izledi09 Ocak 2020 Perşembe 19:13
  • Tatar ve Özersay'ın randevusu Erdoğan ile... Davet Erdoğan'dan ...09 Ocak 2020 Perşembe 17:40
  • AYM: 'Saray soytarısı' demek suç değil09 Ocak 2020 Perşembe 14:48
  • Demirtaş'tan Cizre iddiası: 120 kişi yakılarak öldürüldü09 Ocak 2020 Perşembe 11:21
  • İmamoğlu: Erdoğan'ı ikna ederim09 Ocak 2020 Perşembe 11:21
  • Türkiye'de MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına 24 saatte yaklaşık 60 bin başvuru08 Ocak 2020 Çarşamba 22:19
  • Türkiye'de Yerli otomobili sahte ilanla satışa çıkardılar08 Ocak 2020 Çarşamba 22:18
  • Eşi kahvesine uyku ilacı koyup uyutmuş, kayınbiraderi kabloyla boğarak öldürmüş08 Ocak 2020 Çarşamba 22:07
  • Erdoğan'dan vekillere 'umre' fırçası: Turistik yere çevirdiniz, kim gidecekse bana sorsun08 Ocak 2020 Çarşamba 21:58
  • 8 Ocak 1996 : Metin Göktepe işkence ile katledildi08 Ocak 2020 Çarşamba 21:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti