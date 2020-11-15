Mekanik klavye: Nedir, en iyi model hangisi, fiyatı ne?

Mekanik klavyeler, gazeteciler dâhil yazı işiyle uğraşan birçok profesyonelin tercihi. Çıkardığı “tık” sesi ile geçmişin klavyelerini ve hatta daktiloları hatırlatıyorlar. Yazdığını “hissetmek” isteyenler mekanik klavyeleri daha kullanışlı buluyor.

Mekanik klavyeler, gazeteciler dâhil yazı işiyle uğraşan birçok profesyonelin tercihi. Çıkardığı “tık” sesi ile geçmişin klavyelerini ve hatta daktiloları hatırlatıyorlar. Yazdığını “hissetmek” isteyenler mekanik klavyeleri daha kullanışlı buluyor.

“Mekanik klavye nedir” sorusuna bu yazıda cevap verdikten sonra Türkiye’de satılan modellerin fiyatlarını ve önerilerimizi aktaracağız. En iyi mekanik klavyeleri merak ediyorsanız, buyrun…

Mekanik klavye switch türleri

Teknik olarak bir mekanik klavye, “switch (mekanik anahtar) içeren klavye” diye tanımlanıyor. Bunun anlamı şu: Mekanik klavyedeki her tuşun altında, yaylı bir mekanizma var.

Bir mekanik klavyede üç farklı switch tipi bulabiliyor. “Çizgisel” denilen switch, tuşa bastığınızda bir ses çıkarıyor ve sabit bir mukavemeti belli belirsiz parmaklarınızın ucunda hissetmenizi sağlıyor. İçinde “dokunsal” switch varsa, tuşa bastığınızda yine bir tümsek hissediyorsunuz, ama fazla ses çıkmıyor. “Tıklayan” denilen switch türünde ise hem tümseği hissediyor, hem de belirgin bir ses duyuyorsunuz.

Bu yüzden mekanik klavye, mutlaka yazarken ses çıkaran veya parmaklarınızın altında bir sertlik hissettiğiniz klavye anlamına gelmiyor. Yukarıdaki üç switch türünden size uygun olanı tercih ederek ses düzeyi ve dokunsallığı dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

Mekanik klavyenin avantajı

Hangi switch türünü seçerseniz seçin, mekanik klavyenin en temel avantajı, uzun ömrü. “Membran” ve “kubbe switch” denilen alternatiflerine kıyasla mekanik klavyeler çok daha uzun süre dayanıyor.

Bu dayanım, switch markalarına göre değişiyor. Ancak bir örnek vermek gerekirse Cherry MX tipi bir switch için 50 milyon tuşlama, Razer için 60 milyon tuşlama ömür biçiliyor. Mekanik olmayan klavyedeki tuşların ömrü, genelde bu sayılardan milyonlarca tık daha az oluyor.

Mekanik olmayan birçok klavyenin aksine mekanik klavyelerin tuşlarını ve iç aksamlarını değiştirmek çok kolay. Bu sayede bütün klavyenin ömrü daha da uzayabiliyor. Ayrıca tuşları çıkarıp düzenli olarak temizlik yapmak mümkün.

Mekanik klavyenin “nostaljik” hissi bir kenara bırakılırsa, bir diğer avantajı, parmağınızın uyguladığı baskıdaki değişkenliği algılayabilmesi. Bu belki yazarken değil, ama örneğin oyun oynarken özellikle profesyonel e-sporculara büyük avantaj sağlıyor.

Mekanik klavye fiyatları

Mekanik klavye üreten onlarca marka olsa da, içindeki mekanik switch aksamını üreten sadece birkaç büyük firma var. Bugünlerde bu firmalar arasında en büyüğü olarak Cherry kaldı. 2000’lerin başına kadar zirvede Alps Electric vardı. Alps’in yaygınlaştırdığı switch türlerini bugün de Matias, XM, Tai-Hao, Gateron, Greetech ve Omron gibi markalar üretmeye devam ediyor.

Mekanik klavye fiyatları birkaç yüz liradan başlayıp binlerce liraya uzanıyor. Ortalama bir mekanik klavyenin yurt dışı satış fiyatı yaklaşık 100 dolar. Son dönemde Türk lirasındaki değer kaybının ve ek vergilerin etkisiyle bu ürün kategorisinde de Türkiye’deki fiyatlar alıp başını gitti. Peki, bu ortamda hangi mekanik klavye modelini seçmeli?

En iyi mekanik klavye modelleri

Wired dergisinde iki yıl önce yayımlanan bir yazıda, “Ciddi ciddi yazı işiyle uğraşanlar, tepkilerine cevap veren bir klavyeyi hak ediyor. Sizi dokunsal bir cennete götürecek üç adım” diyerek üç model önermişti: Aukey KM-G3 RGB, Logitech Orion G610 Brown ve Das Keyboard Prime 13

Bu mekanik klavye marka ve modellerinden ilk ikisi şu anda Türkiye’de satışta değil veya stokları bitmiş durumda. Das Keyboard ise 4 Professional adlı yeni serisiyle e-ticaret sitelerinde bulunabiliyor. Cherry MX switch kullanan bu model, dünyanın en ince mekanik klavyesi diye tanıtılıyor ve kişiselleştirme özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak Das Keyboard 4 Professional‘ın örneğin Amazon Türkiye‘de fiyatının Kasım 2020 itibarıyla 2.847 TL olduğunu belirtelim.

“Bir klavyeye o kadar para verilmez” diye düşünüyorsanız, Türkiye’deki e-ticaret sitelerinde satışta olan daha uygun fiyatlı modeller arasından en fazla olumlu yorum alan beş mekanik klavyeyi sizin için derledik: