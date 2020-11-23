MEKB 24 Kasım Öğretmenler Günü Gündemini Açıkladı

(09:30) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek törene katılarak anıta çelenk koyacak.
(LEFKOŞA - ATATÜRK ANITI)
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(10:00) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ayrıca 24 Kasım Öğretmenler günü kutlama programı çerçevesinde Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programa katılarak öğretmenlere seslenecek.
Programa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da katılacak.
Kutlama programı çerçevesinde yıl içerisinde emekli olan öğretmenlere de hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edilecek.
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