  • BIST 1.545
  • Altın 441,283
  • Dolar 7,3838
  • Euro 8,9715
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'un Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı

» »
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. 
Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'un Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. 

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda haberi duyuran Lopez Obrador, "Kovid-19'a yakalandığımı sizlere bildirmekten üzüntü duyuyorum. Belirtiler hafif ancak tıbbi tedavi görüyorum. Her zaman olduğu gibi iyimserim. Hep birlikte aşacağız. Dr. Olga Sanchez Cordero her gün neler yaptığımızı, beni temsil ederek sizi bilgilendirecek." ifadelerini kullandı. 

Lopez Obrador, Ulusal Saray'dan kamuoyuyla ilgili sorunları takip etmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Örneğin yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşme yapacağım. Çünkü dostluk ilişkilerimizden bağımsız olarak bize Sputnik V aşısını gönderebilme olasılığı var." dedi. 

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 752 bin 347 kişi salgına yakalanırken, Kovid-19 nedeniyle 149 bin 84 kişi yaşamını yitirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Başkanı Biden, otoparkta uyumak zorunda kalan Ulusal Muhafızlar için özür diledi23 Ocak 2021 Cumartesi 19:30
  • Biden'ın Görevdeki İlk Gününde Gündemi Kovid-19'la Mücadele Oldu22 Ocak 2021 Cuma 15:55
  • ABD Başkanı Bıden İlk Konuşmasında "Birlik" Mesajı Verdi21 Ocak 2021 Perşembe 11:45
  • Trump’tan veda konuşması: Yapmak için geldiğimiz şeyi ve çok daha fazlasını yaptık20 Ocak 2021 Çarşamba 20:59
  • ABD’nin 46. Başkanı Joe Biden Kimdir?20 Ocak 2021 Çarşamba 18:51
  • ABD, Tarihinin En Sıra Dışı Başkanlık Yemin Törenlerinden Birine Tanıklık Edecek20 Ocak 2021 Çarşamba 14:02
  • Biden, Görevdeki İlk Gününe Trump'ın Politikalarını Geri Çevirerek Başlayacak20 Ocak 2021 Çarşamba 13:34
  • Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda Patlama20 Ocak 2021 Çarşamba 10:47
  • Trump'ın Görevindeki 4 Yılı Fırtınalı Geçti19 Ocak 2021 Salı 12:44
  • Kovid-19 Nedeniyle Uçağa Binmekten Korktuğu İçin Chicago Havalimanında 3 Ay Yaşadı19 Ocak 2021 Salı 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti