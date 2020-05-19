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Mentollü sigara yarından itibaren AB ülkelerinde yasaklanıyor

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Mentollü sigara yarından itibaren AB ülkelerinde yasaklanıyor
Mentollü sigara yarından itibaren AB ülkelerinde yasaklanıyor

Mentollü sigara satışı ve kullanımı yarından itibaren Avrupa ülkelerinde yasak kapsamına alınıyor.

2014 yılında kabul edilen ve 2016 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği Tütün Yönetmeliği gereği, Avrupa ülkelerinde mentollü tütün ürünlerine yasak getirildi.

Sigara piyasasında yüzde 3'ün üzerinde satış payı bulunan mentollü sigaraların, sağlık açısından zararlı olduğu ve tütün kokusunu engelleyerek sigara tüketmeyi teşvik ettiği gerekçesiyle yasaklandığı bildirildi.

Mentollü sigaraların yasaklanmasını engellemek için Avrupa Adalet Divanı'na başvuran davalılara, sigara içme oranını düşürmeye ve tütün ürünleri nedeniyle yaşanan erken ölüm vakalarını azaltmaya yönelik adım atılarak mentollü sigaraların yasaklandığı vurgulandı.

Sigarayı çekici hale getiriyor

Mahkeme, Polonya ve çeşitli tütün şirketlerinden gelen davaları da reddetti. Kararda,"hoş bir aromaya" sahip mentollü sigara gibi ürünlerin özellikle yeni başlayanlar için sigarayı daha çekici hale getirdiğine dikkat çekti.

Alman Kanser Araştırma Merkezi: Yasak memnuniyetle karşılanmalı

Alman Kanser Araştırma Merkezi'nin (DKFZ) Kanser Önleme Birimi'nden Katrin Schaller, açıklamasında Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) dünya genelinde 8 milyon insanın her yıl sigara tüketimi nedeniyle erken yaşta hayatını kaybettiğini tahmin ettiğini hatırlattı. Schaller, sağlık politikası açısından yasağın memnuniyetle karşılanması gerektiğini belirtti.

Mentollü sigaranın yasaklanma serüveni, 2014 yılında kabul edilen AB Tütün Yönetmenliği ile başlamıştı. Yönetmelik kapsamında sigara paketleri üzerindeki sağlık ikazları, markaların paketlerin üzerinde yer alması, kapalı yerlerde sigara içilmesi, çocukların ve hamile kadınların yanında sigara içilmesi, oyun alanları ile halkın yoğun olarak bulunduğu park ve bahçelerde sigara içilmesi yasaklanmıştı.

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