Merakla Beklenen iPhone 12'nin Türkiye Çıkış Tarihi Belli Oldu

iPhone 12 serisi dünya genelinde ülke ülke sırayla satışa sunuluyor. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri bu sene ülkemize biraz gecikmeli olarak gelecek. Apple’ın merakla beklenen akıllı telefonlarının Türkiye'de satış tarihi belli oldu.

Apple, 13 Ekim tarihinde tanıttığı yeni iPhone modellerini sonunda Türkiye’ye getiriyor. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin ne zaman satışa sunulacağı belli oldu.

Donanımhaber’de yer alan habere göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri 3 Aralık’ı 4 Aralık’a bağlayan gece satışa sunulacak. Fiyatları bilinmiyor. iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinin satış tarihi ise henüz netleşmedi.

Geçtiğimiz sene iPhone 11 serisi modeller 18 Ekim 2019 tarihinde Türkiye’de satışa çıkmıştı. Bu sene koronavirüs nedeniyle iPhone 12 modellerinin tanıtımı gecikti. Piyasadaki belirsizliğin de etkisiyle iPhone 12 modelleri ülkemize epey geç bir tarihte geliyor.

iPhone 12 modelleri Türkiye'de satışa sunulduğunda Amazon üzerinden hızlı kargoyla satın alınabilir olacak.