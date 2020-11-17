  • BIST 1.278
  • Altın 472,811
  • Dolar 7,7783
  • Euro 9,2317
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Merakla Beklenen iPhone 12'nin Türkiye Çıkış Tarihi Belli Oldu

»
iPhone 12 serisi dünya genelinde ülke ülke sırayla satışa sunuluyor. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri bu sene ülkemize biraz gecikmeli olarak gelecek. Apple’ın merakla beklenen akıllı telefonlarının Türkiye'de satış tarihi belli oldu.
Merakla Beklenen iPhone 12'nin Türkiye Çıkış Tarihi Belli Oldu

Apple, 13 Ekim tarihinde tanıttığı yeni iPhone modellerini sonunda Türkiye’ye getiriyor. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin ne zaman satışa sunulacağı belli oldu.

Donanımhaber’de yer alan habere göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri 3 Aralık’ı 4 Aralık’a bağlayan gece satışa sunulacak. Fiyatları bilinmiyor. iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinin satış tarihi ise henüz netleşmedi.

Geçtiğimiz sene iPhone 11 serisi modeller 18 Ekim 2019 tarihinde Türkiye’de satışa çıkmıştı. Bu sene koronavirüs nedeniyle iPhone 12 modellerinin tanıtımı gecikti. Piyasadaki belirsizliğin de etkisiyle iPhone 12 modelleri ülkemize epey geç bir tarihte geliyor.

 

iPhone 12 modelleri Türkiye'de satışa sunulduğunda Amazon üzerinden hızlı kargoyla satın alınabilir olacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şiddet İçerikli Oyun Ve Filmler 'Çocukları Etkisi Altına Alıyor'16 Kasım 2020 Pazartesi 14:50
  • Sağlık Ve Fitness Mobil Uygulamalarına Talep Yüzde 67 Arttı16 Kasım 2020 Pazartesi 14:30
  • Kullanıcılar Şikayet Etti: iPhone 12 Mini Ekran Sorunu Yaşıyor16 Kasım 2020 Pazartesi 10:52
  • Apple, Çinli Rakipleriyle Yarışabilmek İçin iPhone SE Plus Çıkaracak16 Kasım 2020 Pazartesi 10:44
  • Mekanik klavye: Nedir, en iyi model hangisi, fiyatı ne?15 Kasım 2020 Pazar 11:18
  • İphone 13 Yeni Teknolojiyle Kritik Sorunu Çözebilir14 Kasım 2020 Cumartesi 16:00
  • Bir Roketin Parçasıydı, Şimdi Mini Ay Oldu14 Kasım 2020 Cumartesi 15:30
  • Tamamen Çöplerden Yapılan Elektrikli Araba: Luca13 Kasım 2020 Cuma 10:48
  • Fenerbahçe, İlk Mobil Oyunu FuBo Rolls'ü Yayınladı13 Kasım 2020 Cuma 10:40
  • Instagram'daki Tüm Butonların Yeri Değişiyor: İşte Yeni Arayüz13 Kasım 2020 Cuma 10:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti