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Merkel-Netanyahu görüşmesinin gündemi İran

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Berlin'de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya gelecek. İki liderin en önemli gündem maddesi İran'la yapılan nükleer anlaşmanın geleceği.
Merkel-Netanyahu görüşmesinin gündemi İran

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Avrupa gezisinin ilk durağında Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya geliyor. Görüşmenin en önemli gündem maddesini İran'la yapılan nükleer anlaşma oluşturuyor. İsrail Avrupa'nın İran'a karşı izlediği politikayı sertleştirmesini talep ediyor. Netahyahu Berlin'deki temaslarının ardından akşam saatlerinde Paris'e geçerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek. Ardından Londra'ya seyahat ederek İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek.

İsrail nükleer anlaşmaya karşı

ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayı başında İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı. İsrail ABD'nin attığı bu adımdan memnuniyet duyduğunu belirtmişti. Almanya, Fransa ve İngiltere ise Trump'ın selefi Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirmesinin engellenmesi için en etkili yol olduğu konusunda ABD Başkanı'nı ikna etmeye çalışmış ancak bu konuda başarılı olamamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu İran'ın nükleer faaliyetlerine tamamen son vermesini ve Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'daki etkisinin de bastırılmasını talep ediyor. İsrail Başbakanı kısa bir süre önce yaptığı açıklamada İran'ın  taahhütlerine karşın gizli bir nükleer programı olduğunu ve nükleer başlıklı füzelerin menzilini genişletmeye çalıştığını iddia etmişti. Netanyahu bu iddiasının, İsrail gizli istihbarat birimlerinin Tahran'daki "gizli bir arşivden" ele geçirdiği on binlerce belgeye dayandığını belirtmişti.

Almanya'dan İsrail'e eleştiri

Almanya-İsrail ilişkileri 2017 yılının başında gerilmişti. Merkel geçen yıl İsrail'in Filistin bölgelerindeki yerleşim politikasını eleştirmiş, iki ülke hükümetleri arasındaki görüşmeler ertelenmişti. Görüşmelerin bu yılın sonbaharında Kudüs'te yapılması planlanıyor.

Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in geçen yılki İsrail ziyaretinde de gerginlik yaşanmış, Netanyahu hükümeti eleştiren sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar planladığı için Gabriel'le görüşmesini iptal etmişti. Bu gerginlik Gabriel'in bu yılın başında İsrail'e yaptığı ziyaretle giderilmişti. 

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