Merkel'den, Erdoğan'ın duyurduğu dörtlü zirve hakkında açıklama

Putin'in yarın Berlin'e düzenleyeceği ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Merkel, Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye liderleri arasında İstanbul'da yapılması planlanan zirvenin Putin'le yapacakları görüşmede gündeme geleceğini ifade etti.

Dörtlü zirvenin amaca uygun olabileceğini de kaydeden Merkel, "Rusya-Türkiye-Almanya-Fransa formatındaki bir görüşme, anlamlı olabilir. Bunun için iyi hazırlık yapılmalı ve bundan dolayı da net bir tarih yok. Danışmanların bu doğrultuda bir ön görüşme yapması ve zirvenin anlamı olup olmayacağını tespit etmesi üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

'RUSYA İLE İYİ İLİŞKİLERDEN YANAYIZ'

Diğer taraftan Merkel, Rusya ile ilişkilerden yana olduklarını söyleyerek Putin'le yapacağı görüşmede bu konuya odaklanacaklarının altını çizdi.

Merkel, Rusya ile diyaloğun küresel krizlerin çözümü açısından önem taşıdığını ancak yarınki görüşmeden önemli sonuçlar beklenmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.