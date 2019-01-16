Merkel'den İngiltere'ye: Hala müzakere için vaktimiz var

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, İngiltere ile yeni müzakerelere yeşil ışık yakarak 'hala vaktimiz var' dedi.

İngiltere meclisi, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği'nden çıkış planını kabul etmedi.

AB yetkilileri, İngiltere ile yeni bir anlaşma için görüşme olmayacağını söylüyorlardı. Ancak Almanya Şansölyesi Angela Merkel, konuyla ilgili konuşarak "Hala müzakere için vaktimiz var" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması konusunda fazla vakti kalmadığını" savunarak "Şimdi oyun oynama zamanı bitti" dedi.

Maas, "Çözüme ihtiyacımız var. Hızlı bir çözüme. Fazla vaktimiz yok. Şimdi oyun oynama zamanı bitti" ifadelerini kullandı. Maas, İngiltere'nin taleplerini belirtmesi gerektiğini ve bunlar üzerine konuşulabileceğini belirtti.