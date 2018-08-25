  • BIST 90.186
  • Altın 232,943
  • Dolar 6,1028
  • Euro 6,9689
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Merkel'in gözü Azeri doğalgazında

» »
Kafkasya'daki temaslarına devam eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in son durağı Azerbaycan. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen Merkel, enerji konusundaki ortaklığı derinleştirme mesajı verdi.
Merkel'in gözü Azeri doğalgazında

Almanya Başbakanı Angela Merkel, üç günlük Güney Kafkasya ziyaretinin son durağı Azerbaycan'da enerji ortaklığını derinleştirme mesajı verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen Merkel, Almanya ve Avrupa Birliği'nin, enerji ve özellikle de doğalgaz konusunda Rusya'ya olan bağımlığını azaltmak üzere Azerbaycan'la enerji ilişkilerini geliştirme yönünde istekli olduklarını kaydetti.

İki liderin görüşmesinde Azerbaycan'dan başlayıp, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaşan ve buradan da Yunanistan ve İtalya'ya doğru devam eden Trans Anadolu doğalgaz boru hattının (TANAP) ve buna bağlı olarak Güney Koridoru'nun da aralarında bulunduğu kimi projelerin genişletilmesi gündeme geldi.

Merkel'in Kafkasya turu Bakü durağında sona eriyor

Merkel'in Kafkasya turu Bakü durağında sona eriyor

Projelerin kapsamı

Şahdeniz 2, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru projesi, Avrupa'ya Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi aracılığıyla doğal gaz taşınmasını öngörüyor.

Projenin 2020 yılında tamamlanması planlanıyor. Ancak uzmanlar, 2000'li yıllarda başlanan projenin güncelliğini yitirdiğini ve nihayetinde Avrupa'nın talebinin sadece yüzde 2'sini karşılayabileceğini belirtiyor.

Hazar Denizi kıyısındaki devasa Şah Deniz doğalgaz sahasından çıkan gazı Avrupa'ya taşımak için başlattığı projede ikinci aşamayı devreye sokmaya hazırlanan Azerbaycan, doğalgaz pazarındaki rolünü artırmak istiyor.

Şah Deniz 2 adlı proje ile 2020 yılından itibaren 16 milyar metreküp gaz üretilmesi ve bu gazın da 10 milyar metreküpünün Türkiye üzerinden Avrupa'ya satılması hedefleniyor. Altı milyar metreküpünün alıcısı ise Türkiye ve Gürcistan olacak.

Ayrıca Türkmenistan, İran ve Irak'tan Avrupa'ya gaz taşınması seçeneği bulunuyor. İran, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan, potansiyel olarak büyük gaz ve petrol kaynağına sahip Hazar Denizi'ndeki kaynakların nasıl paylaşılacağı konusunda geçtiğimiz haftalarda prensipte uzlaşma sağlamıştı.

Dağlık Karabağ da gündemde

İki lider Azerbaycan ve Ermenistan arasında "donmuş ihtilaf" olarak bilinen Dağlık Karabağ meselesine de değindi. Alman Başbakanı, ihtilafın siyasi bir çözüme ulaşması için ülkesinin çaba göstermeye devam edeceğini kaydetti.

Merkel, dünkü Ermenistan temaslarında da Dağlık Karabağ meselesine değinmiş ve Almanya'nın çözüme katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Almanya Başbakanının üç ülkeyi kapsayan üç günlük ziyareti Cumartesi sona eriyor.

Etiketler: , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İtalya ve AB arasında mülteci kavgası24 Ağustos 2018 Cuma 16:55
  • İsveç hükümetinden feminist dış politika kılavuzu24 Ağustos 2018 Cuma 16:52
  • 3800 yıllık tablet: Tarihin bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu24 Ağustos 2018 Cuma 16:46
  • Avrupa Birliği: Milliyetçilik alkoliklik gibidir24 Ağustos 2018 Cuma 14:17
  • AB'den İran'a 18 milyon Euro'luk destek23 Ağustos 2018 Perşembe 18:11
  • Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar artıyor23 Ağustos 2018 Perşembe 15:00
  • Macaristan'a "sığınmacıları aç bırakma taktiği" suçlaması22 Ağustos 2018 Çarşamba 22:03
  • Merkel Azeri doğalgazı için Bakü'ye gidiyor22 Ağustos 2018 Çarşamba 22:02
  • Almanya'da 4 milyon 400 bin çocuk yoksul22 Ağustos 2018 Çarşamba 22:01
  • İtalya'da sığınmacıların "domates gettosu"22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti