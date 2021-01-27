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Mesut Özil: Almanya Milli Takımı'nda bir daha asla oynamam

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Fenerbahçe, İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı Mesut Özil için Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde imza töreni düzenledi.
Mesut Özil: Almanya Milli Takımı'nda bir daha asla oynamam

Fenerbahçe, İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil için Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde imza töreni düzenledi. Tören öncesi Özil, eşi Amine Gülşe ve ailesi ile birlikte tören alanına geldi.

İmza törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu da katıldı.

Mesut Özil imza töreninde Fenerbahçe'nin kendisi için bir hayal olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Herkesi selamlıyorum. Ne diyeceğimi aslında bilemiyorum. Heyecanlıyım, mutluyum. Fenerbahçe için bir rüyaydı, benim için bir hayaldi. İnşallah takıma sahada yeteneğimle faydalı olacağım. İnanıyorum Fenerbahçe'ye. Fenerbahçeli olarak her zaman inanmışımdır. Beni Fenerbahçeli yapan kendimim. Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacağım

Eski dönemde Jay Jay Okocha'yı çok beğeniyordum. Şimdi de Pelkas'ı çok beğeniyorum. Aynı pozisyonda oynadığımız için Pelkas'ı beğeniyorum.

Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum. En kısa zamanda inşallah Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Fenerbahçe her sezon yola şampiyon olmak için çıkar. Ben her zaman baskı altında oynadım, Fenerbahçe'de de baskı olacaktır. Büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe farklı bir şey. Çok sevdiğim bir kulüp. Elimden geleni yapacağım. İnşallah her şey güzel olacak."

Özil, bir soru üzerine "Almanya Milli Takımı'nda bir daha asla oynamam" dedi.

Özil'in imza töreninde konuşan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Çok iyi bir takımımız ve teknik direktörümüz var. Mesut ile birlikte çok daha güçleneceğimizi düşünüyorum. Kupaları beraber kaldıracağız inşallah. Türkiye, Mesut'u kucaklamak için sabırsızlanıyor. İyi ve kötü günde Mesut'la birlikte olacağız. Tekrar ailemize hoş geldin diyorum." dedi.

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