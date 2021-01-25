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Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş ve imza tarihi belli oldu

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Fenerbahçe kadrosuna kattığı Mesut Özil'e her sezon için 3 milyon euro maaş ve 550 bin euro imza parası ödeyecek. Resmi sözleşme çarşamba günü imzalanacak.
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş ve imza tarihi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni transferi Mesut Özil hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulundu. Açıklamada Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi ve anlaşma detayları paylaşıldı.

32 yaşındaki Özil'le 3,5 yıllık sözleşme imzalanacak. Özil için Arsenal'e bonservis bedeli ödenmeyecek fakat sportif başarı durumuna azami 1 milyon 750 bin euro euroya kadar ödeme yapılması ihtimali bulunuyor.

Özil Fenerbahçe'den bu sezonun geri kalanı için para almayacak. Fenerbahçe gelecek 3 yıl boyunca her sezon sonu Özil'e 3 milyon euro maaş ve 550 bin euro imza parası ödeyecek.  

İMZA TÖRENİ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü, saat 15:00'te Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacak. Törene basın mensupları arasından sadece akredite olanlar katılacak.

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