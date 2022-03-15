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Meta, Putin Konusunda Geri Adım Attı

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Teknoloji devi Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında, aldığı kararlarda geri adım atıyor. Geçtiğimiz günlerde Putin ve Lukashenko için yazılan ölüm tehditleri içerikli gönderileri engellemeyeceğini söyleyen platform, bu kararından dönüyor.
Meta, Putin Konusunda Geri Adım Attı

Bloomberg’in haberine göre; Facebook, daha önce bildirilen ve belirli ülkelerdeki kullanıcıların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Rusya Devlet Başkanı Alexander Lukashenko’nun ölümünü talep etmelerine izin veren politikadan geri dönüyor.

Meta’nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, pazar günü yaptığı açıklamada “Bir devlet başkanına suikast çağrılarına da izin vermiyoruz” dedi.

Cuma günü Reuters, Facebook ve Instagram’ın belirli ülkelerdeki kullanıcıların Rus askerleri, devlet başkanı ve Rus halkı hakkında tehditler yayınlamasına izin vereceğini bildirmişti, ancak Clegg yaptığı son açıklamayla bu politikayı netleştirdi:

GEÇİCİ BİR İSTİSNAYDI

“Ukrayna’nın süregelen işgali ışığında, savaştan etkilenenler için işgalci silahlı kuvvetlere karşı ‘Rus işgalcilere ölüm’ gibi şiddetli duyguları ifade etmek için geçici bir istisna yaptık. Bunlar işgalle karşı karşıya kalanların kendilerini ifade etmelerini korumak için tasarlanmış geçici kararlardı. Ancak Her zaman olduğu gibi, Ruslara karşı şiddet çağrılarını yasaklıyoruz.”

Clegg açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Gerçek şu ki, standart içerik politikalarımızı herhangi bir düzenleme yapmadan uygularsak, Ukraynalıların işgalci askeri güçlere karşı direnişlerini ve öfkelerini ifade eden içeriği hemen kaldırıyor olurduk ve bu haklı olarak kabul edilemez olarak görülecekti.”

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